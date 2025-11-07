Апелляция по делу о пожаре в хостеле Алматы: суд огласил решение

В июле этого года директор ALA Hostel Адильбек Мухамедьяров и собственник компании «Гидсервис» Александр Пекельник были признаны виновными по данному делу и приговорены к лишению свободы сроком от четырех до пяти лет.

Во время апелляционного рассмотрения адвокаты настаивали на невиновности своих подзащитных и просили суд отменить приговор, утверждая, что доводы защиты не были учтены судом первой инстанции. Представитель прокуратуры, в свою очередь, просила оставить приговор без изменений.

Выслушав все стороны, суд пришел к следующему выводу: в отношении Адильбека Мухамедьярова приговор оставлен без изменений, а в отношении Александра Пекельника отменено решение суда первой инстанции в части взыскания морального вреда в пользу потерпевших А. и А. в размере 7 миллионов тенге каждому. Гражданский иск потерпевших оставлен без рассмотрения.

Что установил суд

Судья отметила, что судебная коллегия тщательно изучила материалы уголовного дела — все 77 томов, а также внимательно выслушала апелляционные жалобы сторон. Виновность осужденных, подчеркнула она, подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями специалистов и экспертов, а также другими доказательствами, собранными в ходе следствия и суда.

Что касается доводов Адильбека Мухамедьярова о якобы неполном рассмотрении обстоятельств, судебная коллегия с ними не согласилась. Судом первой инстанции установлено, и это не оспаривается стороной защиты, что именно Мухамедьяров зарегистрировал в установленном порядке ТОО ALA Hostel и впоследствии заключил договор аренды с ТОО «Куса Халык» на помещение по улице Шарипова, 86, с целевым назначением — хостел. Однако, несмотря на условия договора, арендатор не обеспечил надлежащее содержание имущества, его соответствие противопожарным нормам и не принял мер по предотвращению аварийных ситуаций.

Более того, в подвальном помещении, где размещение хостелов запрещено, он допустил многочисленные нарушения требований пожарной безопасности: отсутствовали эвакуационные выходы, автоматическая система оповещения, не была обеспечена безопасная эвакуация людей. Суд отметил, что доводы защиты о том, что ответственность должна нести сторона-собственник, не соответствуют действительности — в договоре аренды прямо указано, что эти обязанности возлагаются на арендатора.

В отношении Александра Пекельника суд установил, что между его индивидуальным предпринимательством и ТОО «Куса Халык» был заключен договор на поставку, монтаж и пусконаладку системы пожарной сигнализации. При этом Пекельник, не имея проектно-сметной документации и соответствующей лицензии, самовольно составил схему размещения оборудования и приступил к монтажу. По словам судьи, он «пренебрег требованиями пожарной безопасности и, не обладая правом на выполнение таких работ, фактически осуществил их кустарным способом».

Согласно материалам дела, вместо предусмотренных нормами 86 пожарных извещателей было установлено лишь 42. Более того, монтаж выполняли лица, не обладающие необходимой квалификацией. В результате сигнализация оказалась неэффективной: как подтвердили свидетели, на первом этаже звук тревоги был слышен, тогда как в подвальном помещении, где находились люди, — нет.

Суд подчеркнул, что установка пожарной сигнализации должна проводиться до начала эксплуатации помещения, независимо от его назначения. Даже если бы помещение использовалось под магазин, оно также должно было быть оборудовано системой оповещения и защиты.

Напомним, 30 ноября 2023 года в здании Almaty Hostel по улице Шарипова, 86 произошел пожар, жертвами которого стали 13 человек. Среди погибших — двое граждан Узбекистана, двое граждан России и девять граждан Казахстана.

В июле 2025 года суд вынес приговор по данному делу. Директор ALA Hostel Адильбек Мухамедьяров приговорен к пяти годам лишения свободы по части 3 статьи 292 УК РК — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Собственник компании «Гидсервис» Александр Пекельник получил четыре года лишения свободы по части 3 статьи 306 УК РК — «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Ранее в ходе судебного разбирательства прокурор озвучил обвинения, а подсудимые выступили с последним словом.