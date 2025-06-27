Дело о пожаре в хостеле Алматы: подсудимые выступили с последним словом

На скамье подсудимых — директор ALA Hostel Адильбек Мухамедияров и собственник компании «Гидсервис»Александр Пекельник. Оба обвиняются по части 3 статьи 292 УК РК — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сегодня в ходе очередного судебного заседания подсудимые выступили с последним словом. Адильбек Мухамедияров попросил суд не лишать его свободы и напомнил, что на его попечении находятся пятеро несовершеннолетних детей и престарелые родители.

— Прошу учесть, что я оказал материальную помощь потерпевшим и, если представится возможность, готов дальше продолжать помогать, быть на свободе и приносить пользу. Самое важное для меня — справедливое решение суда, — сказал он.

Второй подсудимый — Александр Пекельник — выразил соболезнования семьям погибших. Он признал, что при оказании услуг для компании «КУСА Халык» были допущены недочеты в документах, однако подчеркнул, что это не связано с хостелом и произошедшей трагедией.

— Это было задолго до того, как там появился хостел. Я не знал, что это помещение может использоваться таким образом. Это была услуга, оказанная КУСА Халык, и они были полностью довольны проделанной работой. Они подписали акт приемки и оплатили всю сумму по договору. Все было сделано как положено. Я не отрицаю, что были определенные недочеты в документах, но это никак не связано с хостелом и гибелью людей. Это подтвердили и специалисты, и потерпевшая сторона, которая отказалась от претензий ко мне. Все, кто участвовал в процессе, видели, что моей причастности быть не могло. Уважаемый суд, я надеюсь на справедливое решение, — сказал Пекельник.

Ранее на прошлом заседании прокурор запросил для Адильбека Мухамедьярова 5 лет лишения свободы, а для Александра Пекельника — 4 года.

Обвинения в адрес подсудимых ранее озвучил прокурор Нуразхан Мырзалы.

Ранее сторона защиты выдвигала версию о возможном умышленном поджоге. В этом подозревали некоего Еркина Танжарыкова. Также защита и представители потерпевших просили суд вернуть дело прокурору для доработки, однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Кроме того, сторона защиты Александра Пекельника настаивает на прекращении дела в отношении подсудимого.

В ходе суда в качестве свидетеля ранее была допрошена администратор хостела Татьяна Гвоздина.

Напомним, 30 ноября 2023 года в здании «Almaty Hostel», расположенном по улице Шарипова, 86, произошел пожар, в результате чего погибли 13 человек. Из них двое - граждане Республики Узбекистан, двое - граждане Российской Федерации, остальные- граждане Республики Казахстан.

Как выяснилось, хостел принадлежит Халык банку, арендатором является ТОО «ALA Hostel». В нем проживали в основном студенты и рабочие.

По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК «Нарушение требований пожарной безопасности».

Глава МЧС позже рассказал подробности.