Дело о пожаре в хостеле в Алматы: суд огласил приговор обвиняемым

На скамье подсудимых — директор ALA Hostel Адильбек Мухамедияров и собственник компании «Гидсервис» Александр Пекельник.

Адильбек Мухамедияров обвинялся по части 3 статьи 292 УК РК — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Мухамедияров был взят под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. При этом в срок зачтут период его нахождения под стражей с 30 ноября 2023 года по 13 марта 2025 года из расчета один день содержания под стражей за два дня лишения свободы, а также период домашнего ареста с 13 марта по 9 июля 2025 года — из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы.

Александр Пекельник обвинялся по статье 306 части 3 УК РК — выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд признал его виновным и назначил 4 года лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности.

Срок отбытия наказания для Александра Пекельника будет исчисляться с 9 июля 2025 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за два дня лишения свободы. Кроме того, суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных компенсацию морального вреда в пользу потерпевших.

С Адильбека Мухамедиярова решено взыскать по 7 млн тенге в пользу потерпевших К., В., А., А., А. и К., а также 6 млн тенге в пользу потерпевшей С. Кроме того, в пользу потерпевшей В. с него взыскан материальный ущерб в размере 1,5 млн тенге. (Итого 49,5 млн тенге). С Александра Пекельника постановлено взыскать по 7 млн тенге морального вреда в пользу потерпевших А., А. и А. (Итого 21 млн тенге).

Напомним, 30 ноября 2023 года в здании «Almaty Hostel», расположенном по улице Шарипова, 86, произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек. Среди них — двое граждан Республики Узбекистан, двое граждан Российской Федерации, остальные — граждане Республики Казахстан.

Как выяснилось, хостел принадлежит Халык банку, арендатором является ТОО «ALA Hostel». В нем проживали в основном студенты и рабочие.

По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК «Нарушение требований пожарной безопасности».

Позже глава МЧС поделился подробностями произошедшего.

Обвинения в адрес подсудимых ранее озвучил прокурор Нуразхан Мырзалы.

Ранее подсудимые выступили с последним словом.

Следует отметить, что сторона защиты выдвигала версию о возможном умышленном поджоге. В совершении поджога подозревался некий Еркин Танжарыков. Также защита и представители потерпевших просили суд вернуть дело прокурору для доработки, однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Кроме того, сторона защиты Александра Пекельника настаивает на прекращении дела в отношении подсудимого.

В ходе суда в качестве свидетеля ранее была допрошена администратор хостела Татьяна Гвоздина.