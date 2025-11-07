От центра к селу: что ждет закон РК о местном госуправлении и самоуправлении

Выступая на заседании Общественной палаты при Мажилисе в Алматы, парламентарий подчеркнула, что данный вопрос находится под особым контролем общественности и активно обсуждается на рабочих площадках. Она отметила, что вокруг этого закона идут давние дискуссии.

— Дискуссии были по поводу того, станет ли этот закон отдельным документом или останется единым. Сегодня у нас система государственного управления и местного самоуправления регулируется одним законодательным актом — это целостная структура, единый организм. Мы предлагали рассмотреть возможность разделения: государственное управление — это одна система, самоуправление — другая, самостоятельная ветвь. Однако в ходе продолжительных обсуждений единого мнения достичь не удалось, — отметила депутат.

Когда обсуждение достигло своего пика, речь зашла о новом, еще формирующемся институте избранных акимов.

— У нас возник вопрос: к какой ветви власти они относятся — исполнительной или представительной? Ведь их порядок избрания ближе к представительному уровню, а функции — к административному. Именно это стало для меня весомым аргументом в пользу того, чтобы пока сохранить действующую модель. Сегодня это, безусловно, единый организм, который должен регулироваться одним законом, — подчеркнула Екатерина Смышляева.

Депутат подчеркнула, что маслихаты и акиматы должны действовать синхронно. По ее словам, хотя ранее предлагалось разделить регулирование этих институтов, чтобы четче разграничить их функции, такой шаг мог бы нарушить согласованность их работы. Смышляева отметила, что в рамках действующего законодательства можно добиться эффективного взаимодействия между маслихатами и акиматами, если грамотно скорректировать и активнее реализовывать уже существующий функционал. По итогам обсуждений было принято решение сохранить закон в его единой структуре и продолжить работу над его совершенствованием.

По словам Смышляевой, законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе.

— В регионах наблюдается высокая электоральная активность. Нам необходимо расширить горизонты участия институтов местного самоуправления. Есть неформальные общественные ячейки, которые эффективно работают без официального статуса — важно услышать их голос и интегрировать в общую систему, — сказала депутат.

Смышляева отметила, что сегодня коммуникация между институтами выстроена неравномерно: одни структуры работают открыто, другие — в закрытых форматах.

— Мы начали работу по расширению стандартов публичности, особенно в деятельности маслихатов. Это важный шаг к прозрачности, — подчеркнула она.

Депутат также обратила внимание на институциональное укрепление местных органов власти.

— Сенаторы внесли ряд предложений по уточнению роли аппаратов и освобожденных должностных лиц в системах маслихатов и общественных советов. Ведь без организационной поддержки даже активные инициативы остаются точечными, — отметила Смышляева.

Отдельный акцент сделан на финансовой самостоятельности местных органов.

— Сейчас в бюджеты третьего и четвертого уровня поступают три вида налогов, в дальнейшем добавится четвертый. Но если передавать новые функции, необходимо передавать и ресурсы. Без финансовой базы не будет реальной самостоятельности, — сказала депутат.

Смышляева также подчеркнула важность определения статуса избранных акимов.

— Нужно четко понять, в какой системе они находятся — в государственном управлении или в самоуправлении, в представительной или исполнительной ветви. Это принципиально важно, — отметила парламентарий.

Кроме того, в рамках обсуждения поднимались вопросы взаимодействия с НПО, ОСИ и КСК.

Депутат Айдос Сарым отметил, что вопросы, поднимаемые в рамках законопроекта, относятся к числу сложных и многослойных — они затрагивают не только институциональные, но и фундаментальные, философские аспекты государственного управления.

Он подчеркнул, что речь идет не просто о передаче полномочий или расширении возможностей, а о выстраивании новой архитектуры власти на местах. По его словам, за каждым избранным акимом или депутатом стоит электорат — реальные люди, чьи интересы должны быть услышаны.

— Когда мы придем к завершению реформ, нынешняя пирамида, где все основные госорганы и чиновники сидят в областном центре, возможно, должна стать полноценной пирамидой, когда те, кто занимается налогами, будут работать в районах и селах. А наверху останется небольшое количество людей, которые занимаются стратегией. Возможно, со временем это потребуется пересмотреть. Нам сейчас важно, чтобы те новые институты и традиции, которые мы закладываем, не рушили жизнь людей, — сказал он.

Стоит отметить, что в стране обсуждается инициированный парламентариями законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении». Документ разработан в рамках реализации Концепции развития местного самоуправления и политической реформы, направленной на укрепление механизмов участия граждан в решении вопросов местного значения. Изменения призваны развивать институты самоуправления, повысить прозрачность и подотчетность власти, а также укрепить связь государства с населением на местах.

