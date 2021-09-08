Отличие госуправления от местного самоуправления разъяснил эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В чем отличие государственного управления от местного самоуправления, разъяснил директор Центра АО «Институт экономических исследований» Кайсар Нигметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Расскажите, пожалуйста, на какой стадии находится разработка проекта закона о «Местном самоуправлении»?

- В настоящее время Министерством национальной экономики Республики Казахстан создана рабочая группа по разработке Закона «О местном самоуправлении в Республике Казахстан». Согласно Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года планируется подготовить проект Закона к февралю 2022 года.

В данном Законе будут определены структура, порядок формирования и полномочия органов местного самоуправления. Это позволит децентрализовать и создать действенную систему местного самоуправления, перераспределить и исключить дублирование функций и полномочий между уровнями государственного и местного самоуправления. При этом важным является закрепить за местным самоуправлением не только полномочия, но и ресурсы, возможности их исполнения.

- В чем отличие государственного управления от местного самоуправления?

- Самоуправление – это базовый или низовой уровень, находящийся ближе всего к жителям, который непосредственно принимает участие в его деятельности.

Государственное управление – это ступени, которые идут выше уровня местного самоуправления и представляют собой вертикаль власти: от районной (городской) к областной как совокупность государственных органов. И здесь имеет значение, на каком уровне какие функции будут закреплены. Проще говоря, кто за что отвечает, и есть ли на это полномочия и ресурсы.

Четкое определение зон ответственности позволит повысить качество управления на каждом из этих уровней, исключить дублирование функций, рационально использовать ресурсы для решения задач местного значения.

- Какие аспекты еще необходимо учесть в разрабатываемом законе «О местном самоуправлении в Республике Казахстан»?

- На многие аспекты деятельности местного самоуправления будет оказывать влияние демографический фактор – численность населения села, сельского округа, города районного значения. Например, состав представительного органа Кенеса, штатную численность исполнительного органа местного самоуправления необходимо будет увязать с численностью населения, его динамикой.

Кроме того, экономические факторы – общий уровень развития населенного пункта, географическое расположение, например, в пределах агломераций, перспективы укрупнения и прочее также будут оказывать влияние на перечень закрепляемых функций за уровнем местного самоуправления в городах и селах. Также отдельно будут рассмотрены регламентации предоставления права местному населению, инициирование проведения местных референдумов как элемента прямой демократии.

- Что даст внедрение местных референдумов?

- Консультативный референдум позволяет выявить волю и мнение большинства граждан по тому или иному вопросу. Референдум будет рассматриваться в качестве формы выявления мнения жителей с целью дальнейшего принятия соответствующими органами власти решений на основе учета интересов населения определенного населенного пункта.

- Спасибо за беседу!