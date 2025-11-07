РУ
    21:01, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 7 тысяч ценных документов собрали исследователи в рамках проекта «Архив-2025»

    В Астане состоялась республиканская научно-практическая конференция «Архив-2025: архивтегі аманат», на которой подвели итоги реализации одноименного проекта и обсудили вопросы сохранения историко-культурного наследия Казахстана передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    Фото: Министерство культуры и информации РК

    В Астане прошла республиканская конференция «Архив-2025: архивтегі аманат». В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Министерства культуры и информации, руководители республиканских и областных архивов, архивисты и историки.

    В рамках конференции участники подвели итоги реализации проекта «Архив-2025» за 2020–2025 годы и ознакомились с выставочными материалами и модернизированной материально-технической базой архивов.

    Особое внимание привлекли исторические документы: сведения о том, что в 918 году хан Темир направил посла к хану Сайбеку для достижения соглашения с Бурундук ханом, воспоминания Нургожай батыра об Оспан батыре, а также материалы, связанные с культурой, наукой, бытом и традициями казахского народа. Среди экспонатов также видеосюжет с участием казахской кюйши Дины Нурпеисовой и материалы о танцовщице Шаре Жиенкуловой.

    Проект «Архив-2025» реализуется с 2020 года. За это время республиканские архивы проводили поисковые работы в 14 странах, включая Германию, Польшу, Чехию, Турцию, Францию, Венгрию, Индию, Иран, Египет, Кыргызстан, Россию, Азербайджан, Беларусь и Катар. В результате было собрано и введено в научный оборот более 7 тысяч ценных документов, охватывающих историю Казахстана с 913 по 1990 годы.

    Проект направлен на сохранение и популяризацию национального историко-культурного наследия и укрепление научного потенциала архивного дела в стране.

    Ранее сообщалось, что ценные рукописи и личные письма Шерхана Муртазы передали в Национальный архив РК.

     

    Культура История Казахстана
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
