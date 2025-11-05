Убийство экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии: в Казахстане расследуют новые эпизоды
Адвокат Жанна Уразбахова заявила, что в Казахстане зарегистрировали новые уголовные дела по факту истязаний погибшей в Германии экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передаёт Kazinform.
Напомним, что в июне 2025 года тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой со следами насильственной смерти нашли в Германии.
По словам адвоката, с момента гибели прошло полтора года, однако продвижения в расследовании со стороны правоохранителей в Германии все еще нет.
— На территории Казахстана, нам удалось зарегистрировать уголовное дело по факту истязаний Айгуль. Подруги Айгуль, дали показания и представили фотографии Айгуль телесных повреждений, полученные от Донцовых, — сообщила адвокат.
Она отметила, что немецкая полиция бездействует, и не предпринимает никаких шагов к аресту и розыску подозреваемых.
— Тем временем Донцов Александр цинично ходит на свободе, дает интервью в СМИ. Убитая Айгуль была гражданкой Казахстана, ее пожилые родители потеряли беременную дочь и не имеют возможности общаться с внучкой, — пишет Уразбахова.
Уразбахова также опубликовала результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно выводам, орудием преступления были минимум два разных предмета — острый и тупой. Эксперты установили, что тупая травма головы сзади могла привести Айгуль в бессознательное состояние. На лице, шее и теле обнаружены многочисленные колотые и резаные раны. Также судмедэксперты выявили глубокие рассечения на кистях и между пальцами.
Причиной смерти называют постепенную кровопотерю.
— Родители Айгуль ждут, что наш МИД направит соответствующую ноту немецким коллегам, чтобы те начали активные поиски убийц. Они ждут, что по расследуемому в Казахстане делу по факту «истязаний» будет справедливое и полноценное расследование с соответствующим приговором, — отметила она.
29 августа 2025 года в прокуратуре Германии ответили на запрос собственного корреспондента Kazinform. В сообщении правоохранители заявили, что окончание расследования не предвидится, а арестов пока не производили.
Напомним, Айгуль Сайлыбаева, бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница программы «Болашак», в начале июня 2024 года пропала в городе Бенсхайм (Германия). 4 июня 2024 года она отвела дочь в детсад, а затем связь с ней пропала; около 14:30 дочь забрала бабушка (свекровь, Наталья Донцова), которая также исчезла. Позже тело Айгуль было обнаружено спустя несколько недель, с признаками насильственной смерти — ножевые ранения на руках, шее и лице. Труп лежал в пластиковом мешке на окраине Бенсхайма.
Одновременно было известно, что с Айгуль Сайлыбаевой пропала 49-летняя свекровь Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор Наталью Донцову никто не видел.