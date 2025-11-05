Убийство экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии: в Казахстане расследуют новые эпизоды

Напомним, что в июне 2025 года тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой со следами насильственной смерти нашли в Германии.

По словам адвоката, с момента гибели прошло полтора года, однако продвижения в расследовании со стороны правоохранителей в Германии все еще нет.

— На территории Казахстана, нам удалось зарегистрировать уголовное дело по факту истязаний Айгуль. Подруги Айгуль, дали показания и представили фотографии Айгуль телесных повреждений, полученные от Донцовых, — сообщила адвокат.

Она отметила, что немецкая полиция бездействует, и не предпринимает никаких шагов к аресту и розыску подозреваемых.

— Тем временем Донцов Александр цинично ходит на свободе, дает интервью в СМИ. Убитая Айгуль была гражданкой Казахстана, ее пожилые родители потеряли беременную дочь и не имеют возможности общаться с внучкой, — пишет Уразбахова.

Уразбахова также опубликовала результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно выводам, орудием преступления были минимум два разных предмета — острый и тупой. Эксперты установили, что тупая травма головы сзади могла привести Айгуль в бессознательное состояние. На лице, шее и теле обнаружены многочисленные колотые и резаные раны. Также судмедэксперты выявили глубокие рассечения на кистях и между пальцами.

Причиной смерти называют постепенную кровопотерю.

— Родители Айгуль ждут, что наш МИД направит соответствующую ноту немецким коллегам, чтобы те начали активные поиски убийц. Они ждут, что по расследуемому в Казахстане делу по факту «истязаний» будет справедливое и полноценное расследование с соответствующим приговором, — отметила она.

29 августа 2025 года в прокуратуре Германии ответили на запрос собственного корреспондента Kazinform. В сообщении правоохранители заявили, что окончание расследования не предвидится, а арестов пока не производили.

Напомним, Айгуль Сайлыбаева, бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница программы «Болашак», в начале июня 2024 года пропала в городе Бенсхайм (Германия). 4 июня 2024 года она отвела дочь в детсад, а затем связь с ней пропала; около 14:30 дочь забрала бабушка (свекровь, Наталья Донцова), которая также исчезла. Позже тело Айгуль было обнаружено спустя несколько недель, с признаками насильственной смерти — ножевые ранения на руках, шее и лице. Труп лежал в пластиковом мешке на окраине Бенсхайма.

Одновременно было известно, что с Айгуль Сайлыбаевой пропала 49-летняя свекровь Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор Наталью Донцову никто не видел.