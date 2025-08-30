РУ
    23:03, 29 Август 2025 | GMT +5

    Убийство Айгуль Сайлыбаевой: окончание расследования не предвидится

    Прокуратура Германии ответила на запрос собственного корреспондента Kazinform по делу убийства соотечественницы Айгуль Сайлыбаевой в июне прошлого года.

    прокуратура Дармштадта
    Фото: DW

    — По вашему запросу я могу сообщить, что расследование продолжается, в частности, необходимо проанализировать дальнейшие версии. В связи с этим, окончание расследования не предвидится, арестов пока не производилось,  — ответил старший прокурор, официальный представитель власти г. Дармштадт Роберт  Хартманн.

    Айгуль Сайлыбаева, бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница программы «Болашак», в начале июня 2024 года пропала в городе Бенсхайм (Германия).

    4 июня 2024 года она отвела дочь в детсад, а затем связь с ней пропала; около 14:30 дочь забрала бабушка (свекровь, Наталья Донцова), которая также исчезла. Позже тело Айгуль было обнаружено спустя несколько недель, с признаками насильственной смерти — ножевые ранения на руках, шее и лице. Труп лежал в пластиковом мешке на окраине Бенсхайма.

    Теги:
    Закон и право Суды Убийство Германия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
