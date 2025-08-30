Убийство Айгуль Сайлыбаевой: окончание расследования не предвидится

— По вашему запросу я могу сообщить, что расследование продолжается, в частности, необходимо проанализировать дальнейшие версии. В связи с этим, окончание расследования не предвидится, арестов пока не производилось, — ответил старший прокурор, официальный представитель власти г. Дармштадт Роберт Хартманн.

Айгуль Сайлыбаева, бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница программы «Болашак», в начале июня 2024 года пропала в городе Бенсхайм (Германия).

4 июня 2024 года она отвела дочь в детсад, а затем связь с ней пропала; около 14:30 дочь забрала бабушка (свекровь, Наталья Донцова), которая также исчезла. Позже тело Айгуль было обнаружено спустя несколько недель, с признаками насильственной смерти — ножевые ранения на руках, шее и лице. Труп лежал в пластиковом мешке на окраине Бенсхайма.