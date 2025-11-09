Более 1400 автомобилей сопроводили во время закрытия трасс в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудники патрульной полиции обеспечили на автодорогах «Астана — Караганда» и «Астана — Павлодар» сопровождение более 1400 транспортных средств, из которых 350 — грузовые и более 1050 — легковые автомобили.

— Первое закрытие движения из-за сложных погодных условий началось 8 ноября текущего года в 14:00 и продлилось до 7:00 следующего дня. Несмотря на неоднократные предупреждения и просьбы правоохранительных органов воздержаться от выезда, многие водители всё же выехали на трассы, подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, — поделились в ведомстве.

Полицейские отметили: такое игнорирование предупреждений может привести к серьёзным последствиям. В условиях гололёда и плохой видимости риск дорожнотранспортных происшествий значительно возрастает, а оказание помощи на скользких участках затруднено.

Сотрудники патрульной полиции напомнили: в период ухудшения погодных условий необходимо строго соблюдать рекомендации дорожных служб, а при введении ограничений движения — воздерживаться от поездок до полного улучшения обстановки.

Ранее сообщалось, что два участка трассы от Астаны до границы с РФ открыли после улучшения погодных условий.