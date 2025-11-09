РУ
    11:28, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 1400 автомобилей сопроводили во время закрытия трасс в Акмолинской области

    Среди сопровожденных — 350 грузовиков и более 1000 легковых автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сопровождение скопившегося транспорта на трассах
    Фото: ДП Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудники патрульной полиции обеспечили на автодорогах «Астана — Караганда» и «Астана — Павлодар» сопровождение более 1400 транспортных средств, из которых 350 — грузовые и более 1050 — легковые автомобили.

    — Первое закрытие движения из-за сложных погодных условий началось 8 ноября текущего года в 14:00 и продлилось до 7:00 следующего дня. Несмотря на неоднократные предупреждения и просьбы правоохранительных органов воздержаться от выезда, многие водители всё же выехали на трассы, подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, — поделились в ведомстве.

    Полицейские отметили: такое игнорирование предупреждений может привести к серьёзным последствиям. В условиях гололёда и плохой видимости риск дорожнотранспортных происшествий значительно возрастает, а оказание помощи на скользких участках затруднено.

    Сотрудники патрульной полиции напомнили: в период ухудшения погодных условий необходимо строго соблюдать рекомендации дорожных служб, а при введении ограничений движения — воздерживаться от поездок до полного улучшения обстановки.

    Ранее сообщалось, что два участка трассы от Астаны до границы с РФ открыли после улучшения погодных условий. 

    Теги:
    КазАвтоЖол Транспорт Непогода Зима Закрытие дорог Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
