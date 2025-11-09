РУ
    07:21, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Два участка трассы из Астаны до границы с РФ открыли после непогоды

    Движение открыто для всех видов автотранспорта 9 ноября 2025 года в 07:00 на автодорогах республиканского значения в двух областях страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

    закрытие дорог
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Акмолинская область:
    - на участке автодороги "Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 16–200 (г. Астана – граница Павлодарской области);

    Павлодарская область:
    - на участке автодороги "Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 200–254 (граница Акмолинской области – п. Шидерты);

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Ограничение движения из-за непогоды на этих участках трассы вводилось с 14:00 8 ноября.

    Дороги Астана Непогода Зима Закрытие дорог Павлодарская область Акмолинская область
