07:21, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
Два участка трассы из Астаны до границы с РФ открыли после непогоды
Движение открыто для всех видов автотранспорта 9 ноября 2025 года в 07:00 на автодорогах республиканского значения в двух областях страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».
Акмолинская область:
- на участке автодороги "Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 16–200 (г. Астана – граница Павлодарской области);
Павлодарская область:
- на участке автодороги "Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 200–254 (граница Акмолинской области – п. Шидерты);
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.
Ограничение движения из-за непогоды на этих участках трассы вводилось с 14:00 8 ноября.