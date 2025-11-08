РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Участки трассы из Астаны до границы с РФ закрывают из-за метели

    Ограничение движения из-за непогоды вводится с 14:00 8 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

    закрытие дороги
    Кадр из видео

    В связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, верховой снег, ограничение видимости 20 метров, местами 0 м) вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:

    — Акмолинская область: а/д «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» (км 16–200,)
    —  Павлодарская область: а/д «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — гр. РФ» (200-254 км,)

    Ранее с 08.00 утра были открыты для движения трассы в 4 областях Казахстана.

     

    Теги:
    Метель Астана Непогода Закрытие дорог Павлодарская область Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают