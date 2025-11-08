13:30, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5
Участки трассы из Астаны до границы с РФ закрывают из-за метели
Ограничение движения из-за непогоды вводится с 14:00 8 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».
В связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, верховой снег, ограничение видимости 20 метров, местами 0 м) вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:
— Акмолинская область: а/д «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» (км 16–200,)
— Павлодарская область: а/д «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — гр. РФ» (200-254 км,)
Ранее с 08.00 утра были открыты для движения трассы в 4 областях Казахстана.