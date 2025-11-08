Какие трассы Казахстана открыты для движения к этому часу

8 ноября 2025 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Акмолинская область:

— автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16–200 (город Астана — граница Павлодарской области).

область Абай

— граница КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ км 587-733 (участок границы Павлодарской области — Семей)

В Павлодарской области сняты ограничения движения для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

Карагандинская область:

— автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км 1067–1135 (село Молодежное — граница Павлодарской области);

— автодорога «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакарa» км 231–324 (граница Павлодарской области — село Ботакарa).

Напомним, в 14 регионах Казахстана ожидается штормовая погода 8 ноября.