    08:20, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Какие трассы Казахстана открыты для движения к этому часу

    Дороги открыты для движения в связи с улучшением погодных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

    трасса
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    8 ноября 2025 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

    Акмолинская область:
    — автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16–200 (город Астана — граница Павлодарской области).

    область Абай 
    — граница КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ км 587-733 (участок  границы Павлодарской области — Семей)

    В Павлодарской области сняты ограничения движения для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

    Карагандинская область:
    — автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км 1067–1135 (село Молодежное — граница Павлодарской области);

    — автодорога «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакарa» км 231–324 (граница Павлодарской области — село Ботакарa).

    Напомним, в 14 регионах Казахстана ожидается штормовая погода 8 ноября.

