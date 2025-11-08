РУ
    19:33, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана

    В 14 регионах Казахстана ожидается штормовая погода 8 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Казгидромет».

    Фото: Анастасия Палагутина/Kazinform

    В Астане 8 ноября ожидается гололед. Ветер юго-западный порывами 15–20 м/с.

    В Акмолинской области и Кокшетау прогнозируются дождь, снег, низовая метель и гололед. Ветер юго-западный порывами 15–20 м/с, местами на востоке до 23 м/с.

    В области Абай на западе, севере и в центре и в Семее прогнозируются дождь, снег, гололед и низовая метель. Ветер юго-западный 15–20 м/с, местами порывы 23–28 м/с. 

    В Атырауской области и Атырау ночью и утром на западе и юге прогнозируется туман.

    В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке прогнозируются дождь, снег, гололед и низовая метель. Ветер юго-восточный и южный 15–20 м/с, днем местами порывы до 23 м/с. В Усть-Каменогорске 8 ноября ожидаются дождь, снег, гололед и низовая метель. Ветер юго-восточный, южный порывами 15–18 м/с.

    В Жамбылской области ночью и утром на юге и в горных районах прогнозируется туман. Ветер юго-западный, днём в горных районах порывами 15–20 м/с. В Таразе  ночью и утром ожидается туман.

    В Жетысу в районе Алакольских озер прогнозируется юго-восточный ветер порывами 15–20 м/с.

    В Карагандинской области ночью на севере прогнозируются снег, гололед и низовая метель. Днем на западе и севере ожидаются дождь, снег, гололед и низовая метель. Ветер порывами 15–20 м/с. В Караганде днем ожидаются дождь, снег, гололед и низовая метель. Ветер порывами 15–20 м/с.

    В Костанайской области прогнозируются дождь, снег, низовая метель и гололед. На западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-западный ночью 15–20 м/с, днем на севере, востоке и юге 15–20 м/с. В Костанае ночью и утром прогнозируются дождь, снег, низовая метель и гололед. Ветер юго-западный порывами 15–20 м/с.

    В Кызылординской области и Кызылорде временами ожидается туман.

    В Павлодарской области прогнозируются дождь, снег, на западе и севере ожидаются низовая метель и гололед. Ветер юго-западный порывами 15–20 м/с. В  Павлодаре гололед. Ветер юго-западный порывами 15–20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области прогнозируются дождь, снег, низовая метель и гололед. На западе и севере ожидается туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с, местами на западе и юге порывы до 25 м/с.

    В Петропавловске ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед, ночью и утром туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с.

    В Туркестанской области на юге, севере и в горных районах прогнозируется туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.

    В Западно-Казахстанской области ночью и утром прогнозируется туман. Ветер западный и юго-западный порывами 15–20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный и юго-западный днём порывами 15–20 м/с.

     

    Анастасия Палагутина
