Дорога на ремонте: как попасть из из Костаная в Тимирязевский район СКО
О введении ограничения движения на участке дороги в Северо-Казахстанской области сообщили в национальной компании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.
Из-за обильных осадков и интенсивного движения большегрузного транспорта на участке KZ15-08 «Тимирязево — Сарыколь — граница области» (км 0-30) (граница Костанайской области — с. Темирязево) повреждено покрытие дороги.
С 11:00 9 ноября вводится временное ограничение движения для всех видов транспортных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Альтернативное движение из города Костанай в Тимирязевский район осуществляется по следующим автомобильным дорогам республиканского значения:
KAZ03 «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом) — граница РФ (п/п Кайрак)» — км 553–768;
KAZ13 «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» — км 673–786;
KZ15-05 «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» — км 56–119.
Ориентировочное время открытия дороги — 11 ноября 2025 года в 11:00.
Ранее сообщалось о том, что два участка трассы из Астаны до границы с РФ открыли после непогоды.
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.