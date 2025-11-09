Дорога на ремонте: как попасть из из Костаная в Тимирязевский район СКО

Из-за обильных осадков и интенсивного движения большегрузного транспорта на участке KZ15-08 «Тимирязево — Сарыколь — граница области» (км 0-30) (граница Костанайской области — с. Темирязево) повреждено покрытие дороги.

С 11:00 9 ноября вводится временное ограничение движения для всех видов транспортных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Альтернативное движение из города Костанай в Тимирязевский район осуществляется по следующим автомобильным дорогам республиканского значения:

KAZ03 «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом) — граница РФ (п/п Кайрак)» — км 553–768;

KAZ13 «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» — км 673–786;

KZ15-05 «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» — км 56–119.

Ориентировочное время открытия дороги — 11 ноября 2025 года в 11:00.

Ранее сообщалось о том, что два участка трассы из Астаны до границы с РФ открыли после непогоды.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.