Погибшего нашли под завалами обрушенного здания школы в Павлодаре
По информации ДЧС региона, тело было найдено под обломками сегодня в 4: 31 утра, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации спасателей, при помощи кинологов, а также спасателей, которые использовали аварийно-спасательное оборудование и тепловизор, удалось определить место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения.
— Ранним утром после проведения поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли тело из-под завалов, — добавили в ДЧС Павлодарской области.
Напомним, обрушение здания строящейся школы произошло 7 ноября в Павлодаре. Вызов поступил ориентировочно в пять часов вечера, после чего на место прибыли медики и спасатели.
В больницу были доставлены двое пострадавших, которых после осмотра медики направили на амбулаторное лечение.