    10:42, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Погибшего нашли под завалами обрушенного здания школы в Павлодаре

    По информации ДЧС региона, тело было найдено под обломками сегодня в 4: 31 утра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    здание школы обрушилось в Павлодаре
    Фото: пресс-служба акима Павлодарской области

    По информации спасателей, при помощи кинологов, а также спасателей, которые использовали аварийно-спасательное оборудование и тепловизор, удалось определить место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения.

    — Ранним утром после проведения поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли тело из-под завалов, — добавили в ДЧС Павлодарской области.

    Напомним, обрушение здания строящейся школы произошло 7 ноября в Павлодаре. Вызов поступил ориентировочно в пять часов вечера, после чего на место прибыли медики и спасатели. 

    В больницу были доставлены двое пострадавших, которых после осмотра медики направили на амбулаторное лечение. 

    Теги:
    ДЧС Павлодар Происшествия, ЧС Павлодарская область школа
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
