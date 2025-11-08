Погибшего нашли под завалами обрушенного здания школы в Павлодаре

По информации спасателей, при помощи кинологов, а также спасателей, которые использовали аварийно-спасательное оборудование и тепловизор, удалось определить место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения.

— Ранним утром после проведения поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли тело из-под завалов, — добавили в ДЧС Павлодарской области.

Напомним, обрушение здания строящейся школы произошло 7 ноября в Павлодаре. Вызов поступил ориентировочно в пять часов вечера, после чего на место прибыли медики и спасатели.

В больницу были доставлены двое пострадавших, которых после осмотра медики направили на амбулаторное лечение.