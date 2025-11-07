Матч «Кайрата» против «Интера» побил рекорд по числу зрителей

По данным Football Meets Data, это лучший показатель по аудитории среди всех игр тура.

По числу болельщиков далее расположились встречи «Марсель» — «Аталанта» (64 319) и «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» (59 916).

В топ-5 также вошли матчи «Атлетико» — «Юнион» (59 347) и «Бенфика» — «Байер 04» (55 796).

Всего в туре состоялось 18 игр.

Напомним, «Интер» победил «Кайрат» у себя дома с минимальным счетом.