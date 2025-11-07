20:25, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
Матч «Кайрата» против «Интера» побил рекорд по числу зрителей
Матч «Интер» — «Кайрат» (1:2) в Милане в рамках четвертого тура общего этапа Лиги Чемпионов посетили 69 983 зрителя, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
По данным Football Meets Data, это лучший показатель по аудитории среди всех игр тура.
По числу болельщиков далее расположились встречи «Марсель» — «Аталанта» (64 319) и «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» (59 916).
В топ-5 также вошли матчи «Атлетико» — «Юнион» (59 347) и «Бенфика» — «Байер 04» (55 796).
Всего в туре состоялось 18 игр.
Напомним, «Интер» победил «Кайрат» у себя дома с минимальным счетом.