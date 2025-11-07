РУ
    20:25, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Матч «Кайрата» против «Интера» побил рекорд по числу зрителей

    Матч «Интер» — «Кайрат» (1:2) в Милане в рамках четвертого тура общего этапа Лиги Чемпионов посетили 69 983 зрителя, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Матч «Кайрата» против «Интера» побил рекорд по числу зрителей
    Фото: Sports.kz

    По данным Football Meets Data, это лучший показатель по аудитории среди всех игр тура.

    По числу болельщиков далее расположились встречи «Марсель» — «Аталанта» (64 319) и «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» (59 916).

    В топ-5 также вошли матчи «Атлетико» — «Юнион» (59 347) и «Бенфика» — «Байер 04» (55 796).

    Всего в туре состоялось 18 игр.

    Напомним, «Интер» победил «Кайрат» у себя дома с минимальным счетом.

     

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
