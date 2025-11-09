РУ
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA

    Президент Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил теннисистку Елену Рыбакину с блестящей победой на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: ktf.kz / instagram

    — Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года. Выражаю Вам искреннюю благодарность и сердечно поздравляю с этим великолепным достижением, которое останется в истории казахстанского и мирового тенниса.

    По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан Указ о награждении Вас орденом «Барыс» III степени.

    Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан! — говорится в поздравлении.

    Ранее сообщалось, что лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина стала первой в истории казахстанской теннисисткой, кому удалось выиграть Итоговый турнир в женском одиночном разряде.

