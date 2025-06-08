Пожары, громкие приговоры и Курбан айт — главные события недели в Казахстане

Неделя с Президентом

На этой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по случаю 70-летия космодрома Байконур — старейшего международного космического порта. Президент поздравил ветеранов отрасли и подчеркнул значение объекта для мировой науки, а также стратегическое партнерство Казахстана и России в космической сфере.

Фото: Акорда

Глава государства также принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен». В тот же день Президент вручил офицерские погоны лучшим выпускникам военных учебных заведений.

В социально-экономической повестке недели Президент принял министра труда и социальной защиты Светлану Жакупову. Она доложила, что меры по поддержке занятости охватили почти 158 тысяч человек, более 143 тысяч из них трудоустроены. Производственный травматизм снизился. Президент поручил сделать соцпомощь более адресной, формализовать занятость и внедрять цифровые решения.

Также на неделе Президент подписал закон о ратификации соглашения с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций. Документ призван укрепить двустороннее экономическое сотрудничество: в 2024 году товарооборот между странами составил 1,71 млрд долларов.

Правительство: приоритет — отечественное производство, модернизация и продовольственная безопасность

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

На этой неделе Кабинет Министров сосредоточился на мерах поддержки отечественного производства, инфраструктурных реформах и развитии агросектора.

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул: с 2026 года будет действовать единый Реестр отечественных производителей, а закупки госорганов и квазигоссектора будут ориентированы только на реальные казахстанские компании. В то же время Премьер поручил крупным предприятиям разработать Программы внутристрановой ценности, в том числе с вовлечением малого и среднего бизнеса.

Глава Минпрома Ерсайын Нагаспаев сообщил, что рост обрабатывающей промышленности составил 7,2%, произведена продукция на сумму 8,8 трлн тенге. Снижается импорт, расширяется локализация — от мебели до техники.

Олжас Бектенов потребовал усилить борьбу с лжепроизводителями и призвал обеспечить полную прозрачность при сертификации.

В агропромышленном комплексе завершена посевная кампания: засеяно 23,7 млн га, увеличены площади под масличные, кормовые и овощебахчевые культуры.

В рамках развития животноводства утверждены приоритетные проекты по экспорту мяса, внедряется сквозная модель «от фермы до комбината». Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил активизировать импортозамещение в молочной отрасли и усилить ветеринарную безопасность.

Также на неделе были утверждены правила заимствований для акиматов. Теперь регионы смогут выпускать внутренние гособлигации на строительство жилья, модернизацию сетей и реновацию школ.

В сфере ЖКХ вице-премьер Канат Бозумбаев поручил ускорить запуск цифровой платформы Smart Turmys и электронных закупок для энергетических предприятий.

Минздраву расширили полномочия: ведомство теперь будет формировать правила расчета бюджетных средств, бороться с теневой экономикой в здравоохранении и публиковать открытую отчетность о состоянии системы.

Изменения коснулись и миграционного законодательства. МВД РК уточнило правила выдачи разрешений на проживание иностранцам. Введены дополнительные проверки через Единую систему учёта трудовых договоров, упорядочены требования к подаче документов, расширены основания для продления сроков пребывания в ряде ситуаций.

Кроме того, в Минфине прокомментировали предложение установить порог в 1 млн тенге на мобильные переводы. По словам вице-министра Даурена Кенбеила, мера направлена на выявление теневых доходов, но не затронет добросовестных граждан, получающих деньги от близких.

Парламент и законы: территориальная оборона, амнистия и контроль за статистикой

На уходящей неделе в фокусе парламентариев оказались вопросы безопасности, гуманизации уголовной политики и достоверности данных, влияющих на госуправление.

Сенат одобрил закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующие поправки.

Документ закрепляет территориальную оборону как отдельную отрасль и определяет состав сил, включая территориальные войска, силы самообороны и подразделения правоохранительных органов.

Мажилис в свою очередь начал рассмотрение законопроекта об амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции РК. По предварительным расчётам, будет освобождено 4,1 тысячи человек, а сокращение сроков затронет около 11 тысяч человек.

Фото: freepik

Острой оказалась дискуссия вокруг лекарственного обеспечения. Депутат Марат Башимов обвинил Минздрав в бесконтрольных закупках и привёл данные о завышенных ценах на лекарства, превышающих рыночные показатели в разы.

Депутат Татьяна Савельева потребовала провести аудит Бюро нацстатистики. По ее словам, статистические и ведомственные данные противоречат друг другу, искажают реальную картину и мешают справедливому распределению трансфертов.

Тем временем в Сенате обсуждали падение интереса молодёжи к службе в армии. Первый замминистра обороны Султан Камалетдинов отметил, что дело не только в страхах или происшествиях, а в общей культурной среде, где молодёжь привыкает к комфорту и свободе выбора.

Минцифры доложило о легализации 12 млн смартфонов по новым правилам регистрации. Завершился переходный период, и с этого момента все мобильные устройства в стране должны проходить обязательную верификацию. Верификация устройств M2M, Wi-Fi-роутеров и смарт-часов будет бесплатной.

Госсимволы: от шанырака до NFT — как Казахстан отмечает день национальной идентичности

На этой неделе страна отметила День государственных символов — праздник, объединяющий казахстанцев вокруг ключевых атрибутов независимости.

Фото: акимат Астаны

Ровно 33 года назад были утверждены Герб, Флаг и Гимн — знаки, отражающие дух, культуру и историческое наследие Казахстана. Праздничные мероприятия прошли по всей стране. В столице гимн Казахстана одновременно исполнили более 10 тысяч детей, а оркестр Нацгвардии устроил торжественное шествие. В Туркестанской области молодежь водрузила Государственный флаг на вершине священной горы Казыгурт высотой 1768 метров.

В интервью Kazinform архитектор и автор герба Жандарбек Малибеков сообщил, что Государственный герб Казахстана входит в топ-10 лучших в мире по геральдическому оформлению.

Параллельно символика страны вдохновляет и цифровое искусство. Художники и разработчики создают NFT-проекты, включающие изображения беркута, тенге, монументов и герба. Коллекции Kazakhstan NFT Collection, «Birds of Prey» и Golden Generation представлены на глобальных платформах и несут в себе элементы идентичности Казахстана в цифровой эпохе.

Производство госсимволов строго регулируется. В стране лицензированы 63 предприятия, но фактически работают лишь 5. К изготовлению предъявляются жёсткие требования: от стойкости красок до соотношения элементов.

Что касается использования символики, законодательство стало более открытым — с 2023 года разрешено вывешивать флаги на балконах. Однако за надругательство по-прежнему предусмотрена уголовная ответственность (статья 372 УК РК), а за несоблюдение стандартов — штрафы до 250 МРП. Контроль за соблюдением усилился: по словам специалистов Министерства культуры, количество протоколов выросло. В этом контексте внимание вызвал вопрос о правомерности изображения флага на шоколаде «Қазақстан». Как пояснили в управлении по развитию языков и архивному делу Астаны, если изображение не соответствует стандарту — это не флаг, а лишь патриотическая отсылка. Закон не нарушен, но границы допустимого остаются важной темой.

Громкие суды недели: от дела Шерзата Болата до вердикта бывшему судье

Судебная система Казахстана вновь оказалась в центре внимания — на неделе прозвучали резонансные приговоры, продолжаются тяжбы по вопросам собственности, премий и громким делам прошлых лет. В Талдыкоргане суд огласил приговор по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.

Фото: кадр из видео

Главному обвиняемому Абзалу Шынасылу дали 23 года лишения свободы, еще восемь фигурантов получили от полутора до 20 лет за убийство, хулиганство, покушение и кражу. Семье погибшего присуждена компенсация в 120 млн тенге. Судья отметил прозрачность процесса, приговор был основан на экспертизах, видеозаписях и показаниях свидетелей.

В Астане экс-министр Куандык Бишимбаев, отбывающий срок за убийство жены, попытался снизить алименты на троих детей, но получил отказ — суд посчитал, что он сознательно ухудшил свое финансовое положение, подарив имущество.

В Павлодарской области дело о гибели спасателей на руднике «Майкаинзолото» вновь вернулось в суд после смены судьи. Обвиняемые - шесть бывших руководителей предприятия.

Генпрокуратура подтвердила задержание главы объединения «Шанырак» Алмасбека Садырбая, подозреваемого в хищении 1,2 млрд тенге. Он арестован, расследование продолжается.

Дело Акжаркын Турлыбай, осужденной в КНР на пожизненное за контрабанду наркотиков, остается под контролем Генпрокуратуры Казахстана. Надежда на возвращение сохраняется, но Пекин отказывается передавать осужденную.

В Уральске суд приговорил бывшего председателя городского суда Руслана Жумагулова и адвоката Нуржигита Фазылгалиева к реальным срокам за попытку повлиять на УДО за взятку в 1,5 млн тенге.

Суд в Павлодаре обязал Минтуризма и спорта выплатить спортсмену премию за «серебро» на чемпионате мира по гиревому спорту — 700 тысяч тенге. Изначально в выплате отказали из-за истечения срока. Аналогичное решение вынес суд в Астане в пользу чемпионки мира, победившей в 2021 году.

Тем временем в Верховном суде рассматривается дело о правовом статусе Казахстанско-Британского технического университета. Несмотря на то, что в марте было объявлено о возвращении КБТУ государству, собственность оспаривают бывшие акционеры.

Происшествия недели: пожары, трагедии, техногенные инциденты

Уходящая неделя ознаменовалась чередой громких происшествий: пожары, трагедии и техногенные инциденты. В Астане 4 июня загорелся фасад жилого комплекса «Семь бочек». Пламя охватило утеплитель с 6 по 16 этаж, площадь пожара составила около 250 кв. м. Эвакуированы свыше 100 человек, пострадавших нет. Причиной, по словам жителей, стал брошенный окурок. На следующий день в ЖК на улице Тәуелсіздік произошло загорание кабельной шахты с 5 по 12 этаж. Эвакуация прошла самостоятельно.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В селе Жымпиты ЗКО в пожаре в частном доме погибли пятеро детей в возрасте от 2 до 6 лет. Их обнаружили без сознания и доставили в больницу, но спасти не удалось. Причина — отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело.

2 июня в Астане на проспекте Республики пассажирский автобус врезался в опору информационного табло. В результате аварии пострадали 15 человек, трое были госпитализированы. Тяжелее всего — 8-летняя девочка: из-за полученных травм ей ампутировали ноги. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело. Семье назначены выплаты: 19,6 млн тенге по страховке и 10 млн спонсорской помощи.

Фото: Astanovka98

6 июня на скважине №57 месторождения «Толқын» в Мангистауской области произошел выброс газоводяной смеси. Пострадавших нет, утечка локализована 7 июня. Установлена герметичная защита, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.

В Алматы сотрудники КНБ и полиции предотвратили попытку продажи новорожденного мальчика. Преступная схема действовала в соцсетях, злоумышленники задержаны с поличным. Ребенок передан под защиту государства.

В Казталовском районе ЗКО из реки Сарыозен извлечены 308 туш детенышей сайгаков. По данным экологов, они не смогли выбраться из оврага глубиной 40–50 см. Ранее в регионе уже утилизировали более 560 туш сайгаков.

Тем временем Казахстан борется с биологическими угрозами. Кампания против саранчи охватила более 1 млн гектаров, что составляет 50% от запланированного. Вредители зафиксированы в 15 регионах, под угрозой – Кызылординская и Актюбинская области. Работы ведутся, лабораторные проверки препаратов обязательны. Потерь урожая пока не зафиксировано.

В Балхаше жители жалуются на нашествие комаров — на улицах невозможно находиться по вечерам. Обработка проводилась весной, но понадобился третий этап санитарных мероприятий.

Курбан айт в Казахстане: молитвы, жертвоприношения и цены на скот

6 июня мусульмане Казахстана отметили Курбан айт — один из важнейших религиозных праздников. С раннего утра во всех мечетях страны прошли праздничные айт-намазы. Жертвоприношение совершается с 6 по 8 июня. Для удобства верующих Духовное управление мусульман Казахстана вновь запустило онлайн-сервис qurban.muftyat.kz. Граждане могут заказать жертвоприношение дистанционно.

При этом накануне праздника были зафиксированы значительные колебания цен на скот.

По сравнению с зимним сезоном в ряде регионов цены выросли на 20–50%.

Казахстанская культура за рубежом: от оваций в Лондоне до теплой встречи в Бишкеке

Казахстанский артист Димаш Кудайберген 2 июня прибыл в Лондон, где его встретили поклонники в лучших казахских традициях — с шашу и исполнением песни «Махаббат бер маған».

Фото: dimashnews.com

На следующий день он выступил в OVO Arena Wembley на концерте Лары Фабиан в качестве специального гостя. 4 июня прошла фан-встреча, где Димаш рассказал о подготовке к сольному шоу «Stranger», которое состоится в Лондоне 12 ноября. Фанаты из разных стран выстраивались в очередь, чтобы лично пообщаться с артистом.

Тем временем в Бишкеке с аншлагом прошел концерт оркестра казахских народных инструментов им. А. Жубанова. Программа «Қазақ – Қырғыз бір туған» объединила кюи Курмангазы, народные песни и классические произведения двух народов.

Неделя в спорте: от «Ролан Гаррос» до побед на азиатской арене

Гонщик XDS Astana Team Лоренцо Фортунато стал лучшим горным гонщиком «Джиро д’Италия», а его напарник Кристиан Скарони занял второе место в этом же зачёте.

В Астане завершились международные соревнования по конному спорту, где казахстанцы завоевали золото в командном зачете на турнире Maxima Masters и показали достойные результаты на этапе Кубка мира Евразийской лиги.

В шахматах впервые чемпионами страны стали 14-летняя Елназ Калиахмет и 21-летний Казыбек Ногербек, а в теннисе Александр Бублик пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. Анна Данилина, выступая в паре с сербкой Александрой Крунич, добралась до полуфинала в парном разряде.

Гимнаст Нариман Курбанов завоевал золото чемпионата Азии в упражнении на коне, Милад Карими взял серебро в вольных, а мужская и юниорская сборные Казахстана стали бронзовыми призерами командного первенства.

В Бельгии гонщик «Астаны» Маттео Малучелли вошел в топ-5 однодневной велогонки. А казахстанские военнослужащие отличились на чемпионате мира по рукопашному бою в Турции, привезя домой полный комплект медалей.