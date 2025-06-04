01:20, 04 Июнь 2025 | GMT +5
ЖК «Семь бочек» горит в Астане
Огнеборцы МЧС тушат возгорание наружной обшивки жилого комплекса, расположенного по ул. Сыганак в районе Нура города Астаны, передает агентство Kazinform.
На месте силы и средства работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются.
— На месте пожара создан штаб пожаротушения. Проводится эвакуация жителей. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Всего задействованы 45 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС.
— Организована бесперебойная подача воды. Место пожара оцеплено сотрудниками ДП, — добавили в МЧС.
В 01:39 стало известно, что пожар локализовали.
Ранее горящий мусор едва не уничтожил строения в Костанае.