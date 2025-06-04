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    01:20, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    ЖК «Семь бочек» горит в Астане

    Огнеборцы МЧС тушат возгорание наружной обшивки жилого комплекса, расположенного по ул. Сыганак в районе Нура города Астаны, передает агентство Kazinform.

    пожар
    Фото: МЧС РК

    На месте силы и средства работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются.

    — На месте пожара создан штаб пожаротушения. Проводится эвакуация жителей. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

    Всего задействованы 45 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС.

    — Организована бесперебойная подача воды. Место пожара оцеплено сотрудниками ДП, — добавили в МЧС.

    В 01:39 стало известно, что пожар локализовали.

    Ранее горящий мусор едва не уничтожил строения в Костанае.

    Теги:
    МЧС Пожар Астана Жилье
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
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