Горящий мусор едва не уничтожил строения в Костанае

В городском акимате сообщили, что в ликвидации возгорания были задействованы 12 единиц техники и 42 человека личного состава ДЧС, 3 единицы техники и 8 сотрудников Управления полиции, а также 1 единица техники и 5 человек от НК «КТЖ». Также на месте находились представители акимата.

По данным ДЧС, в 22:37 пожар удалось локализовать. Площадь составила порядка 300 квадратных метров. Угроза распространения на соседнее здание отсутствует. Пострадавших нет.

Причины возгорания выясняются.

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