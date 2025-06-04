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    23:22, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Горящий мусор едва не уничтожил строения в Костанае

    Возгорание отходов и деревянных поддонов произошло на территории склада в Костанае. Жертв и пострадавших нет, огонь удалось локализовать, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Склад с мусором горел в Костанае
    Фото: кадр из видео

    В городском акимате сообщили, что в ликвидации возгорания были задействованы 12 единиц техники и 42 человека личного состава ДЧС, 3 единицы техники и 8 сотрудников Управления полиции, а также 1 единица техники и 5 человек от НК «КТЖ». Также на месте находились представители акимата.

    По данным ДЧС, в 22:37 пожар удалось локализовать. Площадь составила порядка 300 квадратных метров. Угроза распространения на соседнее здание отсутствует. Пострадавших нет.
    Причины возгорания выясняются.

    Ранее асфальтовый завод горел в Костанае 

    Теги:
    Пожар Регионы Костанайская область Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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