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    08:26, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Асфальтовый завод загорелся в Костанае

    Возгорание произошло на битумно-нагревательной станции. Обошлось без пострадавших и жертв, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Асфальтовый завод загорелся в Костанае
    Фото: кадр из видео

    Как сообщает пресс-служба МЧС РК, огонь вспыхнул в областном центре, ночью, на территории асфальтового завода произошло возгорание в битумно-нагревательной станции.

    Огонь был локализован и потушен на небольшой площади, предотвращено его дальнейшее распространение.

    Напомним, ранее пожар охватил территорию резервата в Атырауской области: густой дым накрыл Атырау. Силами пожарных огонь был локализован и потушен, общая площадь пожара составила свыше 1000 гектар.

                                                      

    Теги:
    МЧС Пожар Регионы Костанайская область Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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