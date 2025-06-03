Асфальтовый завод загорелся в Костанае

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, огонь вспыхнул в областном центре, ночью, на территории асфальтового завода произошло возгорание в битумно-нагревательной станции.

Огонь был локализован и потушен на небольшой площади, предотвращено его дальнейшее распространение.

Напомним, ранее пожар охватил территорию резервата в Атырауской области: густой дым накрыл Атырау. Силами пожарных огонь был локализован и потушен, общая площадь пожара составила свыше 1000 гектар.