Пожар в природном резервате «Акжайык»: Атырау накрыло дымом

В настоящее время густой дым распространился над городом Атырау, в воздухе отчётливо ощущается запах гари.

Согласно информации, предоставленной группой имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, возгорание происходит в 20 километрах от села Дамба.

- На территории государственного природного резерватa «Акжайык» зафиксировано возгорание камыша на площади 280 гектаров. По состоянию на 11:00 утра, пожар на 200 гектарах потух самостоятельно. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками резерватa ликвидировали огонь ещё на 50 гектарах. В настоящее время угрозы для близлежащих населённых пунктов нет, - говорится в официальном заявлении департамента.

Для координации работ по ликвидации пожара создан специальный оперативный штаб. В данный момент продолжается тушение оставшихся очагов возгорания на площади около 30 гектаров.