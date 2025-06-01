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    13:40, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Пожар в природном резервате «Акжайык»: Атырау накрыло дымом

    В Атырауской области, на территории государственного природного резервата «Акжайык», горит камыш. По предварительным данным, огонь охватил площадь около 280 гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар в природном резервате «Акжайык»
    Фото: ДСЧ Атырауской области

    В настоящее время густой дым распространился над городом Атырау, в воздухе отчётливо ощущается запах гари.

    Согласно информации, предоставленной группой имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, возгорание происходит в 20 километрах от села Дамба.

    - На территории государственного природного резерватa «Акжайык» зафиксировано возгорание камыша на площади 280 гектаров. По состоянию на 11:00 утра, пожар на 200 гектарах потух самостоятельно. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками резерватa ликвидировали огонь ещё на 50 гектарах. В настоящее время угрозы для близлежащих населённых пунктов нет, - говорится в официальном заявлении департамента.

    Для координации работ по ликвидации пожара создан специальный оперативный штаб. В данный момент продолжается тушение оставшихся очагов возгорания на площади около 30 гектаров.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Пожар Происшествия
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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