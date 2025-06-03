Возгорание камыша потушили в Атырауской области

- Огнеборцы работали в сложных условиях, связанных с усилением ветра, заболоченной местностью и густой растительностью. В связи с труднодоступностью района и затруднённым проходом техники к месту возгорания, в тушении была задействована авиация МЧС, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали о возгорании камыша на территории природного резервата «Акжайык» в Атырау. Позднее стало известно, что густой дым от пожара накрыл город. Для борьбы с огнём с воздуха было сброшено 30 тонн воды с вертолета.