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    18:57, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Возгорание камыша потушили в Атырауской области

    Общая площадь пожара составила 1050 гектаров, передает агентство Kazinform.

    Возгорание камыша
    Фото: ДЧС

    - Огнеборцы работали в сложных условиях, связанных с усилением ветра, заболоченной местностью и густой растительностью. В связи с труднодоступностью района и затруднённым проходом техники к месту возгорания, в тушении была задействована авиация МЧС,  - сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее мы сообщали о возгорании камыша на территории природного резервата «Акжайык» в Атырау. Позднее стало известно, что густой дым от пожара накрыл город. Для борьбы с огнём с воздуха было сброшено 30 тонн воды с вертолета.

    Теги:
    Атырауская область Пожар Происшествия, ЧС Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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