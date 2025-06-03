23:12, 02 Июнь 2025 | GMT +5
В Астане автобус с пассажирами врезался в опору табло — есть пострадавшие
В Астане проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел на проспекте Республики.
— По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло, — сообщили в департаменте полиции.
В результате аварии есть пострадавшие. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полиция проводит всестороннюю проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.