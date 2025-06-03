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    23:12, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане автобус с пассажирами врезался в опору табло — есть пострадавшие

    В Астане проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Фото: кадр из видео

    Инцидент произошел на проспекте Республики.

    — По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло, — сообщили в департаменте полиции.

    В результате аварии есть пострадавшие. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полиция проводит всестороннюю проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Теги:
    ДТП Транспорт Автобус Астана Водители Общество
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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