Суд отказал Куандыку Бишимбаеву в снижении алиментов на троих детей

По информации пресс-службы суда, в 2020 году между бывшими супругами заключено нотариальное соглашение, по условиям которого отец обязался выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1,6 млн тенге ежемесячно, до 20 числа каждого месяца.

Истец просил изменить указанное соглашение, снизив размер алиментов, мотивируя свои требования тем, что он отбывает наказание в местах лишения свободы и не трудоустроен.

Также истец просил исключить из соглашения положения, касающиеся:

оплаты дополнительных расходов на обучение детей в платном учебном заведении, в том числе по достижении ими совершеннолетия;

расходов, связанных с медицинским обследованием и лечением детей;

обязательства не реже одного раза в год оплачивать отдых детей как в Казахстане, так и за рубежом, включая расходы на проживание, питание, страхование, транспорт и другие сопутствующие траты.

Рассмотрев материалы дела, суд пришёл к выводу об отсутствии законных оснований для внесения изменений в нотариальное соглашение об уплате алиментов.

— Суд установил, что истец намеренно ухудшил своё материальное положение, путем отчуждения принадлежащего ему имущества третьим лицам по договорам дарения в августе 2024 года. При этом, учитывая, что он осуждён на длительный срок и не имеет возможности исполнять соглашение в предусмотренном объёме, у него имелась реальная возможность исполнить обязательства за счет принадлежащего ему имущества. Указанные обстоятельства расценены судом, как недобросовестное поведение истца, — пояснили в суде.

С учётом прав и законных интересов детей в удовлетворении иска судом отказано.

Решение не вступило в законную силу.

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