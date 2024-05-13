Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы

В Астане вынесли приговор бывшему министру национальной экономики РК Куандыку Бишимбаеву, передает корреспондент агентства Kazinform.

Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

Напомним, 9 ноября 2023 года в ЦОУ ДП города Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан.

10 ноября в Министерстве внутренних дел подтвердили задержание экс-вице-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по факту убийства в одном из ресторанов Астаны 9 ноября. Потом его продлили.

Через три дня в рамках расследования убийства женщины в ресторане директора «Гастро-центра» арестовали на два месяца.

11 марта в столице Казахстана начался суд над обвиняемым в убийстве экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым.

27 марта в Верховном суде заявили о проведении онлайн-трансляции с открытых судебных заседаний.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.