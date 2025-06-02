В Казахстане изменят правила выдачи иностранцам разрешения на проживание

Соответствующий приказ размещен на портале «Открытые НПА».

Для получения государственной услуги РВП услугополучатели обращаются по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через Государственную корпорацию либо через портал с заявлением-анкетой о выдаче иностранцу или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в РК с приложением документов в зависимости от цели пребывания.

При оказании госуслуги необходимо личное присутствие услугополучателя, либо поверенного лица по приказу или доверенности юрлица на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

Уполномоченный сотрудник услугодателя в день поступления документов осуществляет прием и проверяет предоставленные документы. В случае предоставления неполного пакета документов, сотрудник услугодателя отказывает в приеме заявления и выдает расписку.

Теперь уполномоченным сотрудником услугодателя после приема документов, в том числе заявок, поступивших через Государственную корпорацию или портал, осуществляется проверка:

на соответствие сведений в Единой системе учета трудовых договоров с данными работодателя, в том числе о заключении с работником трудового договора введенного работодателем;

на соответствие указанного в ЕСУТД основания для осуществления трудовой деятельности иностранного работника со сведениями работодателя.

Документы от услугополучателя на оформление РВП принимаются через услугодателя, либо через Государственную корпорацию, либо через портал в отношении лиц:

своевременно обратившихся за получением госуслуги, но сроки пребывания которых истекли вследствие сбоев информационных систем или в результате ошибочного отказа со стороны услугодателя;

привлеченных к административной ответственности за нарушения в области миграции населения, выразившееся в невыезде из РК в течение периода, не превышающего 30 суток после истечения срока, установленного законодательством РК;

в возрасте 16 лет, но не достигших совершеннолетия, после принятия судом решения о прекращении судебного производства в связи с малозначительностью правонарушения и привлеченных к административной ответственности по статье 517 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», выразившееся в уклонении от выезда из РК в течение 30 суток.

Документ находится на публичном обсуждении до 14 июня.