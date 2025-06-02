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    17:23, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане изменят правила выдачи иностранцам разрешения на проживание

    Министерство внутренних дел РК внесло изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мигранты иностранцы
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    Соответствующий приказ размещен на портале «Открытые НПА». 

    Для получения государственной услуги РВП услугополучатели обращаются по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через Государственную корпорацию либо через портал с заявлением-анкетой о выдаче иностранцу или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в РК с приложением документов в зависимости от цели пребывания.

    При оказании госуслуги необходимо личное присутствие услугополучателя, либо поверенного лица по приказу или доверенности юрлица на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

    Уполномоченный сотрудник услугодателя в день поступления документов осуществляет прием и проверяет предоставленные документы. В случае предоставления неполного пакета документов, сотрудник услугодателя отказывает в приеме заявления и выдает расписку.

    Теперь уполномоченным сотрудником услугодателя после приема документов, в том числе заявок, поступивших через Государственную корпорацию или портал, осуществляется проверка:

    • на соответствие сведений в Единой системе учета трудовых договоров с данными работодателя, в том числе о заключении с работником трудового договора введенного работодателем;
    • на соответствие указанного в ЕСУТД основания для осуществления трудовой деятельности иностранного работника со сведениями работодателя.

    Документы от услугополучателя на оформление РВП принимаются через услугодателя, либо через Государственную корпорацию, либо через портал в отношении лиц:

    • своевременно обратившихся за получением госуслуги, но сроки пребывания которых истекли вследствие сбоев информационных систем или в результате ошибочного отказа со стороны услугодателя;
    • привлеченных к административной ответственности за нарушения в области миграции населения, выразившееся в невыезде из РК в течение периода, не превышающего 30 суток после истечения срока, установленного законодательством РК;
    • в возрасте 16 лет, но не достигших совершеннолетия, после принятия судом решения о прекращении судебного производства в связи с малозначительностью правонарушения и привлеченных к административной ответственности по статье 517 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», выразившееся в уклонении от выезда из РК в течение 30 суток.

    Документ находится на публичном обсуждении до 14 июня.

    Теги:
    МВД РК Правительство РК Полиция
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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