В Казахстане изменят правила выдачи иностранцам разрешения на проживание
Министерство внутренних дел РК внесло изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий приказ размещен на портале «Открытые НПА».
Для получения государственной услуги РВП услугополучатели обращаются по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через Государственную корпорацию либо через портал с заявлением-анкетой о выдаче иностранцу или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в РК с приложением документов в зависимости от цели пребывания.
При оказании госуслуги необходимо личное присутствие услугополучателя, либо поверенного лица по приказу или доверенности юрлица на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.
Уполномоченный сотрудник услугодателя в день поступления документов осуществляет прием и проверяет предоставленные документы. В случае предоставления неполного пакета документов, сотрудник услугодателя отказывает в приеме заявления и выдает расписку.
Теперь уполномоченным сотрудником услугодателя после приема документов, в том числе заявок, поступивших через Государственную корпорацию или портал, осуществляется проверка:
- на соответствие сведений в Единой системе учета трудовых договоров с данными работодателя, в том числе о заключении с работником трудового договора введенного работодателем;
- на соответствие указанного в ЕСУТД основания для осуществления трудовой деятельности иностранного работника со сведениями работодателя.
Документы от услугополучателя на оформление РВП принимаются через услугодателя, либо через Государственную корпорацию, либо через портал в отношении лиц:
- своевременно обратившихся за получением госуслуги, но сроки пребывания которых истекли вследствие сбоев информационных систем или в результате ошибочного отказа со стороны услугодателя;
- привлеченных к административной ответственности за нарушения в области миграции населения, выразившееся в невыезде из РК в течение периода, не превышающего 30 суток после истечения срока, установленного законодательством РК;
- в возрасте 16 лет, но не достигших совершеннолетия, после принятия судом решения о прекращении судебного производства в связи с малозначительностью правонарушения и привлеченных к административной ответственности по статье 517 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», выразившееся в уклонении от выезда из РК в течение 30 суток.
Документ находится на публичном обсуждении до 14 июня.