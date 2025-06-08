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    18:45, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Аварию на газовой скважине в Мангистауской области устранили

    Для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства ДЧС и специалисты компаний «Ақберен», «Оңтүстік мұнай сервис», Nobilis Corp и Varro Operating Group, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК

    Авария на газовой скважине в Мангистауской области устранена
    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в ведомстве, на месте происшествия был создан оперативный штаб, где был составлен план работы по ликвидации аварии. Было обследовано состояния устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой, ПДК не превышен.

    — Прибывшие сотрудники и специалисты провели работы по глушению скважины через затрубное пространство, демонтировали превентор крестовины и установили новый защитный элемент на вход скважины, чтобы предотвратить утечки и обеспечить герметичность, — говорится в сообщении МЧС. — Также на расстоянии 60 м. от скважины проводились работы по рытью траншеи для сбора воды для при случае возникновений пожара.

    Пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.

    Напомним, 6 июня в Бейнеуском районе Мангистауской области на месторождении «Толқын», на скважине № 57 произошло газопроявление через трубное пространство, без горения.

    Теги:
    МЧС Регионы Авария Мангистауская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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