Аварию на газовой скважине в Мангистауской области устранили

Как сообщили в ведомстве, на месте происшествия был создан оперативный штаб, где был составлен план работы по ликвидации аварии. Было обследовано состояния устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой, ПДК не превышен.

— Прибывшие сотрудники и специалисты провели работы по глушению скважины через затрубное пространство, демонтировали превентор крестовины и установили новый защитный элемент на вход скважины, чтобы предотвратить утечки и обеспечить герметичность, — говорится в сообщении МЧС. — Также на расстоянии 60 м. от скважины проводились работы по рытью траншеи для сбора воды для при случае возникновений пожара.

Пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.

Напомним, 6 июня в Бейнеуском районе Мангистауской области на месторождении «Толқын», на скважине № 57 произошло газопроявление через трубное пространство, без горения.