В Мангистауской области произошел аварийный выброс на месторождении «Толқын»
Сегодня, 6 июня, в Бейнеуском районе на скважине №57 месторождения «Толқын», принадлежащего ТОО «Varro Operating Group», зафиксирован аварийный выброс газоводяной смеси. Об этом сообщил начальник управления по ЧС Бейнеуского района Ержан Лепесов, передает агентство Kazinform.
По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время выброс из трубы на скважине продолжается.
Для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области: 10 единиц техники, 32 сотрудника и один беспилотный летательный аппарат.
Также задействованы специалисты и оборудование подрядных организаций:
– ТОО «Акберен»;
– ТОО «Южный нефтяной сервис»;
– ТОО «Nobilis Corp»;
– ТОО «Varro Operating Group».
Приняты усиленные меры безопасности. Ситуация находится под постоянным контролем. Департамент по ЧС продолжает проведение необходимых мероприятий.
В марте инцидент с пожаром произошел на скважине месторождения Западная Прорва АО «Эмбамунайгаз».