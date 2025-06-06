В Мангистауской области произошел аварийный выброс на месторождении «Толқын»

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время выброс из трубы на скважине продолжается.

Для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области: 10 единиц техники, 32 сотрудника и один беспилотный летательный аппарат.

Также задействованы специалисты и оборудование подрядных организаций:

– ТОО «Акберен»;

– ТОО «Южный нефтяной сервис»;

– ТОО «Nobilis Corp»;

– ТОО «Varro Operating Group».

Приняты усиленные меры безопасности. Ситуация находится под постоянным контролем. Департамент по ЧС продолжает проведение необходимых мероприятий.

В марте инцидент с пожаром произошел на скважине месторождения Западная Прорва АО «Эмбамунайгаз».