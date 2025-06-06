РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    В Мангистауской области произошел аварийный выброс на месторождении «Толқын»

    Сегодня, 6 июня, в Бейнеуском районе на скважине №57 месторождения «Толқын», принадлежащего ТОО «Varro Operating Group», зафиксирован аварийный выброс газоводяной смеси. Об этом сообщил начальник управления по ЧС Бейнеуского района Ержан Лепесов, передает агентство Kazinform.

    авария на скважине
    Фото: instagram.com/112_mangystau

    По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время выброс из трубы на скважине продолжается.

    Для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области: 10 единиц техники, 32 сотрудника и один беспилотный летательный аппарат. 

    Также задействованы специалисты и оборудование подрядных организаций:
    – ТОО «Акберен»;
    – ТОО «Южный нефтяной сервис»;
    – ТОО «Nobilis Corp»;
    – ТОО «Varro Operating Group».

    Приняты усиленные меры безопасности. Ситуация находится под постоянным контролем. Департамент по ЧС продолжает проведение необходимых мероприятий.

    В марте инцидент с пожаром произошел на скважине месторождения Западная Прорва АО «Эмбамунайгаз». 

    Теги:
    Нефть/газ Видео Месторождение Происшествия Мангистауская область
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают