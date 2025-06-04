Глава государства обратился к выпускникам военных учебных заведений

— Доброй традицией стало вручение офицерских погонов лучшим курсантам под нашим небесно-голубым знаменем, которое воодушевляет и укрепляет патриотический дух воинов. В такие моменты каждый гражданин глубже осознает, что служение родной стране — это его сыновний долг, что он является потомком отважных батыров, доблестно защищавших нашу Отчизну. Военнослужащие, стоящие на страже рубежей государства, достойно продолжают славные традиции храбрых предков. Уверен, вы всегда будете высоко держать священный флаг нашей страны. Пусть гордо реет наш небесно-голубой стяг! Мира и благополучия нашей Родине! — пожелал Глава государства.

Фото: Акорда

В ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников учебных заведений Министерства обороны, КНБ, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям получили офицерские погоны из рук Президента — Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.

Военный институт Сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова МО РК:

1. Рыскулбек Мухамедали Максутулы

2. Жолдыбеков Амир Даниярулы

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК:

3. Даркулов Даниал Николаевич

4. Жездибаев Алишер Маликулы

Академия КНБ РК:

5. Уйсембаев Алихан Бауыржанулы

6. Кадырхан Айдар Муратулы

Академия пограничной службы КНБ РК:

7. Бекетаев Рустам Кайратулы

8. Сагиев Ильяс Бейбитулы

Карагандинская академия им. Б. Бейсенова МВД РК:

9. Амангалиева Тогжан Жанболаткызы

10. Коваленко Захар Николаевич

Академия Национальной гвардии РК:

11. Беделбай Диас Кайратулы

12. Адилет Шалкарулы

Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК:

13. Алдонгаров Динмухаммед Мейрамбекулы

14. Серик Санжар Жасдауренулы

Фото: Акорда

Фото: Акорда

В завершение мероприятия роты почетного караула Службы государственной охраны, Министерства обороны и Национальной гвардии Министерства внутренних дел прошли торжественным маршем перед Главой государства и участниками церемонии.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, депутаты Парламента, члены Национального курултая, обладатели званий «Халық Қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Ранее Президент Казахстана принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.