Президент Казахстана принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Начальник роты почетного караула отдал Президенту рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Республики Казахстан.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия с Днем государственных символов и отметил, что этот праздник имеет особое значение для нашей страны.

— Государственные символы — это атрибуты нашей Независимости. Герб, Флаг и Гимн олицетворяют нашу государственность и демонстрируют всему миру, что Казахстан — суверенная страна. Поднятое ввысь знамя служит воплощением духовной силы народа. Поэтому ежегодно в честь этого праздника проводится церемония поднятия нашего флага. Мы должны хранить верность завету предков с гордостью нести наш небесно-голубой стяг, который сегодня развевается в мирном небе нашей Отчизны — Республики Казахстан. Наш священный долг — передать его будущим поколениям, — заявил Глава государства.

Фото: Акорда

По его словам, сегодня наш флаг признан всем мировым сообществом. Он установлен у здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Наши альпинисты водружали знамя Казахстана на самые высокие вершины планеты, а спортсмены не раз поднимались с ним на пьедестал почета.

— В этом году наши военнослужащие впервые самостоятельно выполнили миротворческую миссию под небесно-голубым полотнищем. Казахстан — сильное и прогрессивное государство, и это подтверждают достижения наших соотечественников. Государственные символы пробуждают в каждом из нас неизмеримое чувство гордости за страну. Герб, Флаг и Гимн — это олицетворение подлинного патриотизма. Они занимают особое место в сердце каждого гражданина. В них ярко воплощаются наша общенациональная идентичность и устремленность в будущее, — подчеркнул Президент.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Напомним, что сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается один из значимых государственных праздников — День государственных символов Республики Казахстан. Ровно 33 года назад были утверждены Герб, Флаг и Гимн.