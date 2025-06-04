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    11:43, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане, предает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
    Фото: Акорда

    Начальник роты почетного караула отдал Президенту рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Республики Казахстан.

    Президент Казахстана принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия с Днем государственных символов и отметил, что этот праздник имеет особое значение для нашей страны.

    — Государственные символы — это атрибуты нашей Независимости. Герб, Флаг и Гимн олицетворяют нашу государственность и демонстрируют всему миру, что Казахстан — суверенная страна. Поднятое ввысь знамя служит воплощением духовной силы народа. Поэтому ежегодно в честь этого праздника проводится церемония поднятия нашего флага. Мы должны хранить верность завету предков с гордостью нести наш небесно-голубой стяг, который сегодня развевается в мирном небе нашей Отчизны — Республики Казахстан. Наш священный долг — передать его будущим поколениям, — заявил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    По его словам, сегодня наш флаг признан всем мировым сообществом. Он установлен у здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Наши альпинисты водружали знамя Казахстана на самые высокие вершины планеты, а спортсмены не раз поднимались с ним на пьедестал почета.

    — В этом году наши военнослужащие впервые самостоятельно выполнили миротворческую миссию под небесно-голубым полотнищем. Казахстан — сильное и прогрессивное государство, и это подтверждают достижения наших соотечественников. Государственные символы пробуждают в каждом из нас неизмеримое чувство гордости за страну. Герб, Флаг и Гимн — это олицетворение подлинного патриотизма. Они занимают особое место в сердце каждого гражданина. В них ярко воплощаются наша общенациональная идентичность и устремленность в будущее, — подчеркнул Президент.

    Президент Казахстана принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
    Фото: Акорда
    Президент Казахстана принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
    Фото: Акорда

    Напомним, что сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается один из значимых государственных праздников — День государственных символов Республики Казахстан. Ровно 33 года назад были утверждены Герб, Флаг и Гимн.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент День госсимволов РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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