В Казахстане отмечают День государственных символов

Государственные символы — это не просто официальные атрибуты. Это визуальные и звуковые образы, которые объединяют миллионы казахстанцев, укрепляют чувство принадлежности к великой стране и передают преемственность поколений.

Герб

Авторы Государственного герба — известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов. В центре композиции — шанырак на голубом фоне, олицетворяющий общий дом всех казахстанцев. От него во все стороны расходятся уыки, словно солнечные лучи. По обе стороны шанырака — мифические крылатые кони, символ силы и движения вперёд. Композицию венчает пятиконечная звезда, а внизу золотыми буквами написано «Qazaqstan». Круглая форма герба символизирует вечность — древний образ у кочевых народов.

Гимн

История Государственного гимна насчитывает два периода. Первый был утвержден в 1992 году, на основе мелодии гимна Казахской ССР, но с новым текстом, написанным Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и Жадырой Дарибаевой.

Современный гимн Казахстана был утверждён 6 января 2006 года по инициативе Нурсултана Назарбаева. В его основу легла известная патриотическая песня «Менің Қазақстаным», написанная в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Впервые гимн прозвучал в новом статусе 11 января 2006 года на инаугурации Главы государства.

Флаг

Государственный флаг разработан художником и заслуженным деятелем искусств Казахстана Шакеном Ниязбековым. Голубое полотнище с изображением золотого солнца с 32 лучами и парящего беркута в центре олицетворяет мирное небо, свободу и светлое будущее. Слева — вертикальная полоса с национальным орнаментом, подчеркивающая богатое культурное наследие страны. Голубой цвет — это символ ясного неба, чистоты помыслов и национального единства, а золотой — богатства, силы и процветания.

Отметим, что с 2023 года в Казахстане разрешено вывешивать Государственный флаг страны на балконах, не нарушая законодательство.

Допускается размещение Государственного флага Республики Казахстан в наклонном (не более 45 градусов) положении на зданиях и помещениях (жилищах, помещениях, в том числе на балконах) принадлежащих частным лицам.

Законом также четко прописаны виды нарушений, которые будут расценены, как надругательство над государственными символами Республики Казахстан.

- причинение физического ущерба (рвать, сжигать, поджигать, умышленно бросать на землю, топтать ногами, выбрасывать в мусор;

- оскорбление государственных символов путем создания коллажей с использованием компьютерных программ, листовок, использование в запрещенных местах и не по назначению, публичное издевательство, нецензурные выражения, в том числе в социальных сетях.

Также Государственный флаг РК не может быть использован в качестве геральдической основы для флагов, печатей и символов общественных объединений и других организаций; Государственный флаг РК (размером 1 х 2 метра) размещается на зданиях и помещениях, принадлежащих частным лицам (на высоте не менее 3 метров).

Наказание за надругательство над государственными символами предусмотрено статьей 372 Уголовного кодекса РК.

Интересные факты

- Казахстанский флаг впервые был поднят на международной арене на Летних Олимпийских играх 1992 года. Его пронёс борец греко-римского стиля Даулет Турлыханов.

- В 2011 году альпинисты Максут Жумаев и Василий Пивцов водрузили флаг на вершине Чогори (К2) — второй по высоте горе мира.

- В том же году, 14 декабря, в честь 100-летия покорения Южного Полюса, казахстанские учёные подняли флаг в Антарктиде.

- Спустя пять лет, 16 декабря 2016 года, участники экспедиции «Полюс независимости» установили его на пике Винсон — самой высокой точке Антарктиды.

- В феврале 2012 года Андрей Гундарев поднял флаг на вулкане Охос-дель-Саладо — высочайшей вершине Южной Америки.

- В 2013 году тысячи молодых казахстанцев из Астаны, Москвы, Лондона, Вашингтона и Шанхая исполнили гимн РК в онлайн-формате.

- В 2014 году Максут Жумаев вновь отличился, водрузив флаг на пике Мак-Кинли в Северной Америке.

- В 2015 году флаг Казахстана более 150 раз облетел Землю вместе с космонавтом Айдыным Аимбетовым.

- А в 2019 году в честь Дня независимости Бурдж-Халифа в Дубае осветился в цвета казахстанского флага.

- В 2019 году в Токио прошла 28-километровая акция с исполнением гимна в честь Дня независимости, в которой участвовали как казахстанцы, так и японцы.

- В 2021 году в Арктический мировой архив (AWA) были помещены цифровые копии Флага, Герба, Гимна, Конституции и Закона о независимости РК.

- Парашютист Олег Тощев в 2022 году развернул в небе самый большой флаг страны — 800 кв. метров — во время акции «Ашық аспан» в Алматинской области.

- В мае 2023 года казахстанские болельщики А капелла исполнили гимн во время церемонии награждения на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.

- В 2024 году казахстанская команда «Kazakh Everest Team» — Анар Бурашева и Максут Жумаев — покорила Эверест и установила флаг на «крыше мира».