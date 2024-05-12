Первая девушка-казашка покорила Эверест

Казахстанская команда «Kazakh Everest Team» в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира – пик Эверест (8848 метров). Об этом сообщает пресс-служба экспедиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Kazakh Everest Team

Пресс-служба «Kazakh Everest Team» со ссылкой на непальскую компанию Seven Summit Treks, которая специализируется на восхождениях в Гималаях и является официальным проводником казахстанской экспедиции, отметила, что команда взошла на пик 12 мая в 07:25 утра по времени Непала.

Фото: Kazakh Everest Team

- В связи с труднейшими погодными условиями в виде шторма и бурана на высоте выше 8000 метров большинство экспедиций, участвовавших в штурме вершины, развернулись с маршрута, и только альпинистам из пяти стран удалось успешно подняться на Эверест. Среди них были и наши соотечественники - Анар Бурашева, ставшая первой в истории казашкой, поднявшейся на высочайшую вершину мира, и заслуженный казахстанский альпинист Максут Жумаев, для которого это уже третье восхождение на пик Эверест, - сообщили в пресс-службе экспедиции.

Всего же подъем у команды «Kazakh Everest Team» занял пять суток, начавшись с выхода 7 мая из базового лагеря (5350 метров), затем наши альпинисты проследовали через Лагерь I (6100 метров) с последующим набором высоты в Лагерь II (6400 метров), Лагерь III (7100 метров) и Лагерь IV (8000 метров) и далее безостановочно к пику Эверест (8848 метров). На вершине Эвереста Анар Бурашева и Максут Жумаев водрузили государственный флаг Республики Казахстан.

Фото: Kazakh Everest Team

- Сегодня, 12 мая, Анар и Максут находятся в Лагере IV (8000 метров) на восстановлении сил для последующего спуска после труднейшего подъема. Состояние альпинистов характеризуется как удовлетворительное, но силы истощены и нужно собрать их для решающего спуска в базовый лагерь. Прибытие участников в базовый лагерь ожидается уже сегодня после обеда, и как только они смогут выйти на связь, будет осуществлена отправка их заявлений и сообщений о восхождении, - добавили в Kazakh Everest Team.

Фото: Kazakh Everest Team

6 апреля казахстанская спортивно-патриотическая экспедиция Kazakh Everest Team стартовала на высочайший пик планеты Эверест. Восхождение посвящено героям Великой Отечественной войны Сагадату Нурмагамбетову, Рахимжану Кошкарбаеву и Алие Молдагуловой. Руководит экспедицией известный казахстанский альпинист, инструктор Центра горной подготовки Вооруженных сил РК майор Максут Жумаев. В составе команды Kazakh Everest Team семь человек, в том числе спортсменка-скайраннер Анар Бурашева.

Ранее сообщалось о том, как проходит восхождение казахстанских альпинистов на Эверест.