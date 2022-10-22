Самый большой флаг Казахстана раскрыли в небе над Алматы - установлен новый рекорд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Профессиональный парашютист Олег Тощев во время прыжка с парашютом в воздухе развернул самый большой флаг Казахстана, размер которого составляет 800 квадратных метров. Он вошел в Книгу рекордов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция «Ашық аспан», посвященная Дню Республики, прошла в небе над алматинской областью на фоне гор Заилийского Алатау.

«Размер флага составляет 800 квадратных метров. Этот флаг в два раза больше, чем флаг, возвышающийся на главном флагштоке столицы (450 квадратных метров). Он изготовлен специально для этого уникального события в очень сжатые сроки - буквально за две недели. Это мероприятие войдет в Книгу рекордов Казахстана, как самый большой флаг РК, развернутый в небе. Высота, с которого был совершен прыжок, составляет 3000 метров, что выше уровня самого известного горнолыжного курорта Шымбулак», - сказал один из организаторов мероприятия Тлек Каналин.

Организаторы заявили, что целью акции является укрепление патриотического духа всех казахстанцев, а также поддержание толерантного отношения к друг другу, вне зависимости от этноса.

«Флаг - это наш государственный символ, который нас всех объединяет, это символ нашей Независимости. Мы хотим привить правильное уважительное отношение к нашему флагу, укрепить теплые патриотические чувства к нашему государству», - отметил Тлек Каналин.

Парашютист Олег Тощев является рекордсменом мира по прыжкам с парашютом. За 12 лет своей деятельности он совершил 5800 прыжков. К этому мероприятию Олег готовился месяц.

«Мы с пилотом обговорили все детали. Тщательно готовились. В целом идея прыгать с флагом хорошая. У меня уже был похожий прыжок с флагом большего размера», - заявил Олег Тощев.

Официальный представитель казахстанской Книги рекордов Куандык Кудайбергенов после совершения прыжка вручил организаторам сертификат, подтверждающий рекорд.

«Суть рекорда в том, что спортсмены-парашютисты на высоте 3000 метров развернули самый большой флаг Казахстана. Он имеет большой вес - почти 90 кг и сделан из жесткого материала. Просто так его невозможно спустить с высоты вниз. Сама по себе акция очень опасная, ее не просто выполнить. Даже на высоте 100 метров есть определенные воздушные потоки, а тут высота 3000 метров… Сегодня работали опытные парашютисты», - сказал он.

Руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области Нурбакыт Тенизбаев поблагодарил инициативную группу в составе Кияса Жомарта, Ибрагима Ескендира, Жумагали Курманбека, Темира Спатаева, Алана Дарменова, Тойбека Мырзабекова за организацию этой акции и поздравил всех казахстанцев с национальным праздником.