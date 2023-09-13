Вывешивать государственный флаг на балконах разрешат казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы смогут вывешивать государственный флаг своей страны, не нарушая законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующие поправки отражены в проекте постановлении Правительства, размещенном на сайте «Открытые НПА».

«Допускается размещение Государственного Флага Республики Казахстан в наклонном (не более 45 градусов) положении на зданиях и помещениях (жилищах, помещениях, в том числе на балконах) принадлежащих частным лицам», - говорится в документе.

В проекте также четко прописаны виды нарушений, которые будут расценены, как надругательства над Государственным Флагом Республики Казахстан :

- причинение физического ущерба (рвать, сжигать, поджигать, умышленный бросать на землю, топтать ногами, выбрасывать в мусор);

- оскорбление государственных символов путем создания коллажей с использованием компьютерных программ, листовок, использование в запрещенных местах и не по назначению, публичное издевательство, нецензурные выражения в адрес Государственного Флага Республики Казахстан, в том числе в социальных сетях.

Также говорится, что Государственный Флаг Республики Казахстан не может быть использован в качестве геральдический основы для флагов, печатей и символов общественных объединений и других организаций; Государственный Флаг Республики Казахстан (размером 1 х 2 метра) размещается на зданиях и помещениях, принадлежащих частным лицам (на высоте не менее 3 метров).

Публичное обсуждение документа продлится до 27 сентября.