В чем обвиняется Алмасбек Садырбай — Генпрокуратура РК

— В настоящее время А. Садырбай, по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК, в качестве меры пресечения помещен под арест в следственном изоляторе департамента уголовно-исполнительной системы по области Жетысу, — сообщается в ответе.

Следует отметить, этот пункт применяется в случаях мошенничества в особо крупном размере, указанных в первых трех частях данной статьи. В том числе за мошенничество, совершенное: в крупном размере; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; в отношении двух или более лиц; неоднократно. Если подозреваемого признают виновным, то он может быть лишен свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, пожизненно лишен права занимать определенные должности.

Напомним, вначале Агентство финансового мониторинга арестовало Алмасбека Садырбая по статье 189 Уголовного кодекса.

Генеральная прокуратура разъяснила, почему это дело было взято на ее рассмотрение.

— Указанное уголовное дело на основании статьи 194 Уголовно-процессуального кодекса было принято в производство управления досудебных расследований по подследственности из департамента экономических расследований по Алматинской области. На сегодня по уголовному делу ведется досудебное расследование. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК, другие данные расследования не подлежат разглашению, — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно пункту 3 статьи 194 УПК РК Генеральный Прокурор, его заместитель, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры в исключительных случаях при установлении фактов неполноты и необъективности расследования, сложности и значимости дела могут образовать группу из числа прокуроров, а также следователей, дознавателей и оперативных сотрудников одного или нескольких органов, осуществляющих досудебное расследование, назначив при этом прокурора руководителем этой группы, оформив данное решение своим постановлением.