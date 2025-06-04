Новые правила регистрации смартфонов: в Казахстане узаконено 12 млн устройств

По его словам, с начала верификации было узаконено 12 миллионов устройств.

— Чтобы всем были понятны «правила игры», был предоставлен специальный переходный период. Мы начинаем всё с чистого листа — все смартфоны, ввезённые в страну, подлежат обязательной легализации. На сегодняшний день уже зарегистрировано 12 миллионов устройств. Это телефоны со складов, из магазинов — все, что было в наличии, — отметил он.

По словам главы Комитета, такие устройства, как Wi-Fi-роутеры, недорогие смарт-часы и устройства M2M, будут проходить верификацию бесплатно.

— Речь идёт об информационных системах, программном обеспечении. Для получения сертификатов и аккредитации необходим постоянный доступ к базам данных. Они должны быть размещены на конкретных устройствах, серверах. Кроме того, компании обязаны уплачивать налоги. Мы понимаем, что всё это требует определённых затрат, — добавил он.

В начале года было объявлено о грядущих изменениях в правилах регистрации смартфонов.

Затем казахстанцам было предоставлено два месяца на официальную регистрацию своих смартфонов.