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    20:00, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Новые правила регистрации смартфонов: в Казахстане узаконено 12 млн устройств

    Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дамир Сейсембеков рассказал, сколько мобильных устройств прошло верификацию в рамках новых правил регистрации смартфонов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    смартфондар
    Фото: ДП области Жетысу

    По его словам, с начала верификации было узаконено 12 миллионов устройств.

    — Чтобы всем были понятны «правила игры», был предоставлен специальный переходный период. Мы начинаем всё с чистого листа — все смартфоны, ввезённые в страну, подлежат обязательной легализации. На сегодняшний день уже зарегистрировано 12 миллионов устройств. Это телефоны со складов, из магазинов — все, что было в наличии, — отметил он.

    По словам главы Комитета, такие устройства, как Wi-Fi-роутеры, недорогие смарт-часы и устройства M2M, будут проходить верификацию бесплатно.

    — Речь идёт об информационных системах, программном обеспечении. Для получения сертификатов и аккредитации необходим постоянный доступ к базам данных. Они должны быть размещены на конкретных устройствах, серверах. Кроме того, компании обязаны уплачивать налоги. Мы понимаем, что всё это требует определённых затрат, — добавил он.

    В начале года было объявлено о грядущих изменениях в правилах регистрации смартфонов. 

    Затем казахстанцам было предоставлено два месяца на официальную регистрацию своих смартфонов.

    Теги:
    Закон и право МЦРИАП Цифровизация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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