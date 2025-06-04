Пожар в ЖК «Семь бочек»: жители рассказали подробности

Резкий запах гари и копоти чувствовался за несколько сотен метров от жилого комплекса «Семь бочек». Ночью здесь произошел пожар: загорелся фасад здания, пламя охватило утеплитель с 6 по 16 этажи. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила около 250 квадратных метров.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

На месте событий представители ДЧС, акимата города и полицейские. В огненную ночь несколько пожарных расчетов работали сразу с двух сторон здания. Струи воды били по черным, обугленным участкам фасада, а с верхних этажей всё ещё валил дым. Весь фасад от 6-го до 16-го этажа покрыт копотью и следами горения — черные пятна, копоть и гарь видны даже с противоположной стороны улицы.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

— В акимате района Нура обещали помочь со всеми проблемами, связанными с пожарами. Временно нас разместили в гостинице. В этом доме периодически наблюдаются проблемы с лифтами, но слава Богу в эту ночь все работало исправно. Мы спали, и если бы не наш братишка, который разбудил нас, никто не знает, чем бы все завершилось, — рассказала жительница ЖК Айгуль Амренова.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Одна из жительниц ЖК сообщила, что размещать пострадавших в гостинице будут только на сутки, однако в акимате заявили, что все будет зависеть от ситуации.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

По официальной информации, около 100 человек эвакуировались самостоятельно. Еще 15 были выведены с помощью спецтехники. Жертв, к счастью, нет. Акимат пообещал предоставить временное жилье в гостиницах тем, чьи квартиры пострадали, а также оказать необходимую помощь.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

По словам жителей, причиной возгорания стал брошенный с верхних этажей окурок, который застрял в утеплителе. Однако официального заключения от служб чрезвычайных ситуаций пока нет, поэтому эта версия еще будет тщательно проверяться ответственными специалистами. По данным пожарных, сильнее всего пострадал 14-й этаж, где пламя перекинулось на балкон одной из квартир.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Жители публикуют видео, снятые на телефоны: на кадрах видно, как по фасаду ползет огненная «змея», а над домом поднимается густой дым.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать эксперты. Окончательные причины пожара установит комиссия. Жильцы надеются, что после ЧП дом не останется без внимания властей, а виновные будут найдены и понесут ответственность.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Ранее стало известно, что причиной пожара в Баянаульском национальном парке стала птица.