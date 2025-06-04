Около 100 человек эвакуированы при пожаре в ЖК «Семь бочек» в Астане

По данным акимата города, загорелся утеплитель с 6 по 16 этажи, а также балкон на 14-м этаже. Общая площадь возгорания составила около 250 квадратных метров.

По данным ДЧС Астаны, пожар был локализован в 01:30, а в 02:00 полностью ликвидирован. Всего было задействовано 45 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС.

Жертв нет. Около 100 человек эвакуировались самостоятельно, еще 15 человек были эвакуированы с помощью специальной техники. Причины пожара устанавливаются.

Акимат сообщил, что пострадавшим будет оказана помощь, включая временное размещение в гостиницах. Уже начаты работы по восстановлению фасада здания.

Ранее в Костанае горящий мусор едва не уничтожил городские строения.