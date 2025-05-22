Причиной пожара в Баянаульском нацпарке стала птица — ДЧС

Служебное расследование было инициировано Комитетом лесного хозяйства и животного мира. В ходе проверки удалось установить размер ущерба, нанесенного природе, — он оценивается более чем в 600 тысяч тенге.

Причина пожара также установлена. Выяснилось, что возгорание началось после того, как загоревшаяся птица упала на землю, и от неё огонь начал распространяться.

— По итогам служебного расследования установлено, что площадь пожара составила 20 гектаров. Специалисты ДЧС пришли к выводу, что пожар возник в результате контакта птицы с линией электропередачи, — сообщил руководитель отдела Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Шамиль Елюбаев.

Напомним, 4 апреля 2025 года произошло возгорание в Баянаульском национальном парке. Сообщалось о трудностях в тушении из-за порывистого ветра.

С места возгорания в Баянаульском районе появилось видео с горящими зданиями. Ситуацию прокомментировали в местном акимате.

5 апреля в МЧС объявили, что пожар ликвидирован.