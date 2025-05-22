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    04:45, 22 Май 2025 | GMT +5

    Причиной пожара в Баянаульском нацпарке стала птица — ДЧС

    После тушения пожара в Национальном парке была назначена проверка. Специалисты ДЧС установили причину возгорания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Причиной пожара в Баянаульском нацпарке стала птица — ДЧС
    Кадр из видео

    Служебное расследование было инициировано Комитетом лесного хозяйства и животного мира. В ходе проверки удалось установить размер ущерба, нанесенного природе, — он оценивается более чем в 600 тысяч тенге.

    Причина пожара также установлена. Выяснилось, что возгорание началось после того, как загоревшаяся птица упала на землю, и от неё огонь начал распространяться.

    — По итогам служебного расследования установлено, что площадь пожара составила 20 гектаров. Специалисты ДЧС пришли к выводу, что пожар возник в результате контакта птицы с линией электропередачи, — сообщил руководитель отдела Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Шамиль Елюбаев.

    Напомним, 4 апреля 2025 года произошло возгорание в Баянаульском национальном парке. Сообщалось о трудностях в тушении из-за порывистого ветра.

    С места возгорания в Баянаульском районе появилось видео с горящими зданиями. Ситуацию прокомментировали в местном акимате.

    5 апреля в МЧС объявили, что пожар ликвидирован.

    Теги:
    ДЧС Пожар Национальные парки Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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