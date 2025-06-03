Делом Акжаркын Турлыбай занимается Генпрокуратура – МИД

– Работа ведется по линии Генеральной прокуратуры. Все задачи, которые мы должны были выполнить, мы выполнили. Далее будет происходить обмен информацией по линии Генеральной прокуратуры, – сказал он на брифинге ведомства.

По словам Смадиярова, казахстанские дипломаты ежегодно навещают граждан Казахстана, отбывающих наказание за рубежом.

– Это наша повседневная рутинная работа. В этом направлении работа продолжается. Посещали ли дипломаты Акжаркын Турлыбай в этом году или нет – сейчас точно сказать не могу, — отметил Айбек Смадияров.

Акжаркын Турлыбай задержали в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 кг наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.

7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проведено повторное рассмотрение дела А.Турлыбай. В 2019 году сообщалось, что приговор в отношении А.Турлыбай оставлен без изменений. В мае 2022 года сообщалось, что Министерство юстиции КНР отказало в передаче подозреваемой в контрабанде наркотиков казахстанки А. Турлыбай.