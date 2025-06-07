РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:30, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане успешно завершена посевная кампания

    Благодаря мерам государственной поддержки, слаженной работе аграриев и местных исполнительных органов посевная проведена в оптимальные агротехнические сроки, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    посевная
    Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства

    Необходимо отметить, что впервые финансирование посевной началось за полгода до начала полевых работ, а ее объём достиг 700 млрд тенге. Для расширения доступа аграриев
    к льготному финансированию реализован механизм гарантирования - до 85% от суммы займа.

    посевная
    Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства

    Объем льготного лизинга сельхозтехники составил 250 млрд тенге, что значительно повлияло на обновление машинотракторного парка и позволило провести весенне-полевые работы в оптимальные агросроки с высокой технологической эффективностью.

    По предварительным данным, сельхозкультуры размещены на площади 23,7 млн га.

    Особое внимание было уделено диверсификации структуры посевных площадей с учётом научно-обоснованных норм севооборота, устойчивости к климатическим рискам и рыночным трендам.

    посевная
    Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства

    В результате были увеличены площади под высорентабельные и востребованные культуры: площадь масличных составила 3,4 млн га, что на 0,5 млн га больше по сравнению с прошлым годом, площадь кормовых культур достигла 3,3 млн га с увеличением на 114 тыс. га по сравнению с прошлым годом, кукурузы на зерно – 167,5 тыс. га, овощебахчевых культур – 222,3 тыс. га.

    Указанные площади позволят не только обеспечить внутреннюю потребность страны, но и создадут условия для наращивания экспортного потенциала агропромышленного комплекса.

    Ранее сообщалось, где в Казахстане засеяно больше всего сельхозугодий. Наибольшие площади засеяны в Акмолинской области.

    Теги:
    Посевная Сельское хозяйство Правительство РК Минсельхоз
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают