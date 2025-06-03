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    12:02, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    8-летняя девочка находится в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Астане

    Стали известны новые подробности происшествия с участием автобуса на проспекте Республики в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    врачи, больница
    Фото: Kazinform

    Как сообщила пресс-секретарь управления общественного здравоохранения Астаны Айгерим Ардак, больше всех пострадала девочка 2017 года рождения. Ей была проведена ампутация нижних конечностей.

    — Двое находятся в реанимации. Состояние одного оценивается как крайне тяжелое, второй пациент в тяжелом состоянии. Одной пациентке ампутировали нижние конечности. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Вчера на место происшествия выехали девять бригад скорой медицинской помощи, — проинформировала она.

    Еще один пациент находится в стационаре с политравмой.

    Всего бригадами скорой медицинской помощи было доставлено 15 пострадавших. Из них трое госпитализированы, остальные отпущены после медицинского осмотра домой на амбулаторное лечение.

    За амбулаторной помощью обратились 6 детей, 5 из которых уже отпущены домой.

    Вчера, 2 июня, на проспекте Республики автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло. Водитель не справился с управлением.

    Теги:
    ДТП Автобус Астана Больницы Происшествия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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