8-летняя девочка находится в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Астане

Как сообщила пресс-секретарь управления общественного здравоохранения Астаны Айгерим Ардак, больше всех пострадала девочка 2017 года рождения. Ей была проведена ампутация нижних конечностей.

— Двое находятся в реанимации. Состояние одного оценивается как крайне тяжелое, второй пациент в тяжелом состоянии. Одной пациентке ампутировали нижние конечности. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Вчера на место происшествия выехали девять бригад скорой медицинской помощи, — проинформировала она.

Еще один пациент находится в стационаре с политравмой.

Всего бригадами скорой медицинской помощи было доставлено 15 пострадавших. Из них трое госпитализированы, остальные отпущены после медицинского осмотра домой на амбулаторное лечение.

За амбулаторной помощью обратились 6 детей, 5 из которых уже отпущены домой.

Вчера, 2 июня, на проспекте Республики автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло. Водитель не справился с управлением.