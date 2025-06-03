ДТП с автобусом в Астане: три человека находятся в тяжелом состоянии

— Всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой, — сообщили в ведомстве.

Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.