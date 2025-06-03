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    10:25, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    ДТП с автобусом в Астане: три человека находятся в тяжелом состоянии

    Управление общественного здравоохранения предоставило информацию по пострадавшим в ДТП на пр. Республики, передает агентство Kazinform.

    медпункт
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    — Всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой, — сообщили в ведомстве.

    Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

    Теги:
    ДТП Автобус Астана Больницы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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