10:25, 03 Июнь 2025 | GMT +5
ДТП с автобусом в Астане: три человека находятся в тяжелом состоянии
Управление общественного здравоохранения предоставило информацию по пострадавшим в ДТП на пр. Республики, передает агентство Kazinform.
— Всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой, — сообщили в ведомстве.
Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.
Ранее сообщалось, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.