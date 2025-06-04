Казахские традиции и громкие аплодисменты: как встречали Димаша в Европе

Фанаты из Великобритании и других стран организовали душевную встречу, вдохновлённую казахскими традициями: они устроили шашу — ритуальное осыпание сладостями в знак радости, выразили искреннюю благодарность за приезд любимого исполнителя и пожелали ему здоровья и благополучия.

В знак любви и преданности Димашу и всему фан-сообществу «D and Dears» собравшиеся хором исполнили его песню «Махаббат бер маған» («Подари мне любовь»).

Фото: dimashnews

3 июня Димаш выступил в Лондоне на концерте Лары Фабиан в качестве специального гостя. Шоу прошло на одной из крупнейших арен Великобритании — OVO Arena Wembley.

Фото: dimashnews

4 июня в зале Grand Ballroom отеля Hilton London Wembley состоится фан-встреча с певцом. Начало мероприятия — в 18:30 по местному времени.

Напомним, ранее было объявлено, что в этом году Димаш даст концерт на одной из самых престижных сцен мира — Madison Square Garden в Нью-Йорке.