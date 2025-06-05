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    23:41, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Очередь выстроилась в Лондоне на фан-встречу с Димашем Кудайбергеном

    В Лондоне фанаты выстроились в очередь, чтобы попасть на встречу с Народным артистом Казахстана Димашем Кудайберегеном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Очередь выстроилась в Лондоне на фан-встречу с Димашем Кудайбергеном
    Фото: скрин с видео

    Накануне казахстанский артист выступил в качестве специального гостя на концерте Лары Фабиан, а сегодня встречается со своими поклонниками. Встреча пройдет в зале Grand Ballroom отеля Hilton London Wembley.

    — Кажется, я уже вечность являюсь фанаткой Димаша. Я просто люблю его. Как он завораживает нас — сердцем и душой! Лучший голос в мире и человек, меняющий мир. Так благодарны, — сказала фанатка Димаша Глория Макюн из Калифорнии.

    Во время мероприятия артист поделился своими впечатлениями от совместного выступления с Ларой Фабиан, рассказал о подготовке к сольному шоу «Stranger», запланированному на 12 ноября в Лондоне, а также ответил на вопросы поклонников.

    Напомним,  3 июня Димаш выступил в Лондоне на концерте Лары Фабиан в качестве специального гостя. Шоу прошло на одной из крупнейших арен Великобритании — OVO Arena Wembley.

    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Видео Великобритания
    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
    Автор
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