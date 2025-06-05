Как изготавливают государственные символы в Казахстане
Лицензию на изготовление госсимволов в нашей стране получили 63 предприятия, однако фактически работают лишь 5 из них. Об этом корреспонденту агентства Kazinform сообщила руководитель управления геральдической работы Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Гульдана Аргенова.
Специалист отмечает, что производить госсимволы может не каждое предприятие, так как государством законодательно установлены обязательные специальные стандарты и нормативы их изготовления и использования. Эти стандарты обеспечивают единообразие цветов, размеров, материалов и дизайна госсимволов, а также гарантируют сохранение их художественной и символической значимости. Поэтому производством могут заниматься только лицензированные компании, соответствующие этим требованиям.
Государственный флаг Республики Казахстан
В национальном стандарте РК СТ 988–2007 под названием «Государственный флаг Республики Казахстан. Общие технические условия» четко указаны область применения, технические требования, характеристики материала и даже требования к упаковке флага:
- соотношение ширины и длины флага — 1:2;
- цвет ткани: голубой — № 3125 U, цвет солнца, орла и орнаментированной полосы — № 102 U;
- флаг для использования на открытом воздухе должен быть выполнен из устойчивых к износу и разрыву материалов;
- устойчивость краски по ГОСТ 23627: для использования на открытом воздухе — «особо стойкий»; для использования в помещениях — «стойкий»;
- флаги должны быть устойчивы к свету (в том числе искусственному), погодным условиям, стирке, трению, химической чистке;
- если ширина флага 1,5 м, он должен быть изготовлен из цельного полотна. При большей ширине допускается сшивание нескольких полотен по специальным правилам;
- элементы дизайна (узор, солнце, орел) не должны содержать пятен, зазоров, пустот. Краска должна быть однородной и стойкой;
- изображение должно быть двусторонним.
Требования к пошиву:
- все края должны быть прошиты;
- ширина шва — от 0,3 до 1 см;
- край обрабатывается закрытым швом;
- на концах шва — обратная строчка длиной не менее 1 см;
- плотность стежков — 15–20 на каждые 5 см;
- цвет нитей должен совпадать с цветом ткани или быть прозрачным;
- используются армированные капроновые нити;
- нити должны быть прочными и устойчивыми к растяжению;
- крепление флага осуществляется двумя способами: через карман или люверсы (карман пришивается с левой стороны, его ширина — не более 10 см; ширина люверса — до 3 см, подворота — 2 см; размеры кармана и люверса в общие размеры флага не включаются).
Древко и наконечник должны соответствовать пункту 3.2.12.2 национального стандарта:
- поверхность должна быть гладкой, без дефектов;
- цвет должен гармонировать с цветами солнца, орла и орнамента;
- длина и толщина древка пропорциональны размерам флага.
Государственный герб Республики Казахстан
Согласно национальному стандарту РК СТ 989–2014 «Государственный герб Республики Казахстан. Технические требования», герб состоит из 41 элемента. Основные элементы:
- солнце — в центре, окружено 72 лучами, расположенными под углом 5°, символизирует жизнь и свет;
- орел — под солнцем с расправленными крыльями, символ свободы и мужества;
- национальные орнаменты — отображают культурное наследие казахского народа;
- кереге — символ единства и сплоченности народа;
- звезда — в верхней части герба, символ стремления к светлому будущему и независимости;
- шанырак — в центре герба, символ устойчивости и гармонии государства;
- надпись «QAZAQSTAN» — в нижней части, золотыми буквами;
- крылатые пыраки — по обе стороны шанырака, олицетворяют стремление к свободе, вдохновение и движение вперед;
- бараньи рога — по бокам надписи, символизируют связь с природой, силу и стойкость.
Технические требования к гербу:
- объемное исполнение должно соответствовать эталону и стандарту;
- все элементы должны быть четкими;
- нарушения симметрии и целостности не допускаются;
- герб может быть выполнен в любом виде, который обеспечивает точность изображения (графика, печать, штамповка, гравировка и др.);
- не должно быть следов потеков;
- поверхность обязательно должна иметь глянцевое покрытие, устойчивое к износу и влаге.
Цвета герба:
- пространство между «кереге» и лучами шанырака — голубой (Pantone 3125);
- остальные элементы — золотой (Pantone 109);
- фон под надписью «QAZAQSTAN» — темно-золотой (CIELab: (57, 12.16, 20.81));
- допустимое отклонение цвета: ΔE от 3 до 14,6 единиц.
Государственный гимн Республики Казахстан
Гимн исполняется:
- после принесения присяги Президентом;
- при открытии и закрытии сессий Парламента;
- в дни государственных и национальных праздников;
- при выходе телерадиоканалов в эфир — ежедневно утром и вечером;
- при открытии памятников и монументов;
- при поднятии флага — на официальных, торжественных и спортивных мероприятиях;
- при встрече глав иностранных государств (сначала исполняется их гимн);
- на церемониях начала и окончания учебного года;
- на соревнованиях с участием национальных команд.
Во всех госучреждениях, нацкомпаниях, холдингах и организациях с участием государства текст гимна должен быть размещен в специально отведенном экспозиционном месте.
Правила исполнения гимна:
- все присутствующие слушают стоя или поют;
- граждане РК прикладывают правую руку к сердцу;
- при поднятии флага поворачиваются к нему лицом;
- за рубежом — исполняется по законам и традициям принимающей стороны;
- допускается исполнение оркестром, хором, оркестром с хором, а также с использованием звукозаписи;
- можно исполнять сокращенную версию;
- обязательно исполняется на государственном языке и в точном соответствии с утвержденным текстом и мелодией;
- не допускается использование в других музыкальных произведениях.
Ответственность за нарушение законодательства о госсимволах
Согласно статье 418 Закона «О государственных символах РК», за изготовление флага и герба, не соответствующих стандартам, предусмотрены штрафы:
- физическим лицам — 25 МРП;
- должностным лицам, субъектам малого бизнеса и НПО — 50 МРП;
- среднему бизнесу — 75 МРП;
- крупному бизнесу — 200 МРП.
За незаконную установку или использование флага и герба:
- филицам — предупреждение или 5 МРП;
- должностным лицам, субъектам малого бизнеса и НПО — 10 МРП;
- среднему бизнесу — 20 МРП;
- крупному бизнесу — 30 МРП.
Если нарушение повторяется в течение года:
- филицам — 50 МРП;
- должностным лицам, субъектам малого бизнеса и НПО — 100 МРП;
- среднему бизнесу — 150 МРП;
- крупному бизнесу — 250 МРП.
Согласно статье 458, за незаконное использование изображений флага, герба или неправильное исполнение гимна, а также за игнорирование требований закона в случаях, когда использование символов обязательно, должностные лица будут оштрафованы на 50 МРП. При повторном нарушении в течение года штраф удваивается.
Оскорбление государственных символов наказывается по статье 372 Уголовного кодекса РК: штраф до 3000 МРП, исправительные работы, общественные работы до 900 часов или ограничение/лишение свободы на срок до двух лет.
При Президенте действует Республиканская комиссия по государственным символам и ведомственным наградам. Она собирается дважды в год. Акимы регионов и руководители правоохранительных органов отчитываются на заседаниях. Комиссия проводит мониторинг на местах. При выявлении нарушений вызывается местная полиция и составляются протоколы.
По словам Гульданы Аргеновой, по сравнению с 2023 годом в 2024 году количество таких протоколов увеличилось. Если раньше нарушения часто прощались и ограничивались предупреждениями, то теперь соблюдение закона о государственных символах контролируется строго.
Ранее сообщалось, что Герб Казахстана занимает 8 место в мире по оформлению и смысловой нагрузке.