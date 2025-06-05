Как изготавливают государственные символы в Казахстане

Специалист отмечает, что производить госсимволы может не каждое предприятие, так как государством законодательно установлены обязательные специальные стандарты и нормативы их изготовления и использования. Эти стандарты обеспечивают единообразие цветов, размеров, материалов и дизайна госсимволов, а также гарантируют сохранение их художественной и символической значимости. Поэтому производством могут заниматься только лицензированные компании, соответствующие этим требованиям.

Государственный флаг Республики Казахстан

В национальном стандарте РК СТ 988–2007 под названием «Государственный флаг Республики Казахстан. Общие технические условия» четко указаны область применения, технические требования, характеристики материала и даже требования к упаковке флага:

соотношение ширины и длины флага — 1:2;

цвет ткани: голубой — № 3125 U, цвет солнца, орла и орнаментированной полосы — № 102 U;

флаг для использования на открытом воздухе должен быть выполнен из устойчивых к износу и разрыву материалов;

устойчивость краски по ГОСТ 23627: для использования на открытом воздухе — «особо стойкий»; для использования в помещениях — «стойкий»;

флаги должны быть устойчивы к свету (в том числе искусственному), погодным условиям, стирке, трению, химической чистке;

если ширина флага 1,5 м, он должен быть изготовлен из цельного полотна. При большей ширине допускается сшивание нескольких полотен по специальным правилам;

элементы дизайна (узор, солнце, орел) не должны содержать пятен, зазоров, пустот. Краска должна быть однородной и стойкой;

изображение должно быть двусторонним.

Требования к пошиву:

все края должны быть прошиты;

ширина шва — от 0,3 до 1 см;

край обрабатывается закрытым швом;

на концах шва — обратная строчка длиной не менее 1 см;

плотность стежков — 15–20 на каждые 5 см;

цвет нитей должен совпадать с цветом ткани или быть прозрачным;

используются армированные капроновые нити;

нити должны быть прочными и устойчивыми к растяжению;

крепление флага осуществляется двумя способами: через карман или люверсы (карман пришивается с левой стороны, его ширина — не более 10 см; ширина люверса — до 3 см, подворота — 2 см; размеры кармана и люверса в общие размеры флага не включаются).

Древко и наконечник должны соответствовать пункту 3.2.12.2 национального стандарта:

поверхность должна быть гладкой, без дефектов;

цвет должен гармонировать с цветами солнца, орла и орнамента;

длина и толщина древка пропорциональны размерам флага.

Государственный герб Республики Казахстан

Согласно национальному стандарту РК СТ 989–2014 «Государственный герб Республики Казахстан. Технические требования», герб состоит из 41 элемента. Основные элементы:

солнце — в центре, окружено 72 лучами, расположенными под углом 5°, символизирует жизнь и свет;

орел — под солнцем с расправленными крыльями, символ свободы и мужества;

национальные орнаменты — отображают культурное наследие казахского народа;

кереге — символ единства и сплоченности народа;

звезда — в верхней части герба, символ стремления к светлому будущему и независимости;

шанырак — в центре герба, символ устойчивости и гармонии государства;

надпись «QAZAQSTAN» — в нижней части, золотыми буквами;

крылатые пыраки — по обе стороны шанырака, олицетворяют стремление к свободе, вдохновение и движение вперед;

бараньи рога — по бокам надписи, символизируют связь с природой, силу и стойкость.

Технические требования к гербу:

объемное исполнение должно соответствовать эталону и стандарту;

все элементы должны быть четкими;

нарушения симметрии и целостности не допускаются;

герб может быть выполнен в любом виде, который обеспечивает точность изображения (графика, печать, штамповка, гравировка и др.);

не должно быть следов потеков;

поверхность обязательно должна иметь глянцевое покрытие, устойчивое к износу и влаге.

Цвета герба:

пространство между «кереге» и лучами шанырака — голубой (Pantone 3125);

остальные элементы — золотой (Pantone 109);

фон под надписью «QAZAQSTAN» — темно-золотой (CIELab: (57, 12.16, 20.81));

допустимое отклонение цвета: ΔE от 3 до 14,6 единиц.

Государственный гимн Республики Казахстан

Гимн исполняется:

после принесения присяги Президентом;

при открытии и закрытии сессий Парламента;

в дни государственных и национальных праздников;

при выходе телерадиоканалов в эфир — ежедневно утром и вечером;

при открытии памятников и монументов;

при поднятии флага — на официальных, торжественных и спортивных мероприятиях;

при встрече глав иностранных государств (сначала исполняется их гимн);

на церемониях начала и окончания учебного года;

на соревнованиях с участием национальных команд.

Во всех госучреждениях, нацкомпаниях, холдингах и организациях с участием государства текст гимна должен быть размещен в специально отведенном экспозиционном месте.

Правила исполнения гимна:

все присутствующие слушают стоя или поют;

граждане РК прикладывают правую руку к сердцу;

при поднятии флага поворачиваются к нему лицом;

за рубежом — исполняется по законам и традициям принимающей стороны;

допускается исполнение оркестром, хором, оркестром с хором, а также с использованием звукозаписи;

можно исполнять сокращенную версию;

обязательно исполняется на государственном языке и в точном соответствии с утвержденным текстом и мелодией;

не допускается использование в других музыкальных произведениях.

Ответственность за нарушение законодательства о госсимволах

Согласно статье 418 Закона «О государственных символах РК», за изготовление флага и герба, не соответствующих стандартам, предусмотрены штрафы:

физическим лицам — 25 МРП;

должностным лицам, субъектам малого бизнеса и НПО — 50 МРП;

среднему бизнесу — 75 МРП;

крупному бизнесу — 200 МРП.

За незаконную установку или использование флага и герба:

филицам — предупреждение или 5 МРП;

должностным лицам, субъектам малого бизнеса и НПО — 10 МРП;

среднему бизнесу — 20 МРП;

крупному бизнесу — 30 МРП.

Если нарушение повторяется в течение года:

филицам — 50 МРП;

должностным лицам, субъектам малого бизнеса и НПО — 100 МРП;

среднему бизнесу — 150 МРП;

крупному бизнесу — 250 МРП.

Согласно статье 458, за незаконное использование изображений флага, герба или неправильное исполнение гимна, а также за игнорирование требований закона в случаях, когда использование символов обязательно, должностные лица будут оштрафованы на 50 МРП. При повторном нарушении в течение года штраф удваивается.

Оскорбление государственных символов наказывается по статье 372 Уголовного кодекса РК: штраф до 3000 МРП, исправительные работы, общественные работы до 900 часов или ограничение/лишение свободы на срок до двух лет.

При Президенте действует Республиканская комиссия по государственным символам и ведомственным наградам. Она собирается дважды в год. Акимы регионов и руководители правоохранительных органов отчитываются на заседаниях. Комиссия проводит мониторинг на местах. При выявлении нарушений вызывается местная полиция и составляются протоколы.

По словам Гульданы Аргеновой, по сравнению с 2023 годом в 2024 году количество таких протоколов увеличилось. Если раньше нарушения часто прощались и ограничивались предупреждениями, то теперь соблюдение закона о государственных символах контролируется строго.

Ранее сообщалось, что Герб Казахстана занимает 8 место в мире по оформлению и смысловой нагрузке.