Герб Казахстана занимает 8 место в мире по оформлению и смысловой нагрузке

По словам автора герба, Государственный герб РК несколько раз дорабатывался и изменялся.

— Прежде всего хочу поздравить свой народ, свою страну с Днем государственных символов. Нашим символам уже более 30 лет. В 1992 году мы впервые сдали конкурсную работу. Однако тогда еще не было утвержденного стандарта герба. Изначально надпись «Қазақстан» была выполнена кириллическими буквами. До 2014 года мы продолжали совершенствовать герб, создали его стандартную версию и утвердили юридически, — отметил Жандарбек Малибеков.

Затем надпись на гербе была заменена на латинский вариант — «Qazaqstan».

— Люди думают, что после сдачи работы герб остался неизменным. Нет — его совершенствовали, обновляли и улучшали в течение 30 лет, — рассказывает архитектор.

Тем не менее, Жандарбек Малибеков выражает недовольство качеством работы предприятий, производящих государственные символы.

— Сегодняшние гербы не сказать, что плохие, но и идеального качества тоже нет. Потому что предприятия не полностью соблюдают стандарты. Мы должны уважать государственные символы. Ведь за это мы боролись. Кроме того, я считаю, что необходимо прекратить производство символов за рубежом. Казахстан вполне способен самостоятельно выпускать свои символы. Конечно, можно делать это на очень высоком, качественном уровне, — говорит художник.

Фото: кадр из видео

По словам архитектора, герб Казахстана — один из лучших государственных символов в мире.

— В мире существует понятие геральдики. Это отдельное направление. Сейчас даже создан специальный комитет по геральдике. Все археологические исследования, орнаменты, ордена и медали проходят через эту систему. Государственный герб РК — это первый символ, созданный по геральдическим принципам, обладающий уникальной выразительностью и высоким символическим значением. По смысловой и геральдической значимости он занимает 8-е место среди 194 стран, — утверждает Жандарбек Малибеков.

Шесть лет назад автор герба также разработал штандарт Президента.

— Здесь есть свои сложности. При вышивке золотой нитью необходимо, чтобы каждый элемент герба был точно и четко передан с помощью различных видов стежков. Поэтому этот процесс требует отдельного изучения. Некоторые специалисты работали над этим почти год. Их труд тоже должен быть оценен, — отметил архитектор.

Специалист также высказался о необходимости популяризации государственных символов. Малибеков отметил, что о них вспоминают лишь накануне праздника.

— К государственным символам, я считаю, нужно относиться иначе. У нас история насчитывает много тысяч лет. Чтобы понять ее, нужно продвигать символику в разных форматах — детям, подросткам, молодежи и взрослым. Это могут быть мультфильмы, кино, книги — любые форматы на государственном уровне. Чем выше поднимается наш флаг — тем выше наш авторитет. Это касается и герба. Его значение, качество и философская глубина должны популяризироваться на мировом уровне, — считает он.

Фото: кадр из видео

К примеру, появление тулпаров связано с Ботайской культурой, которая впервые одомашнила лошадь и принесла миру новую цивилизацию.

— Понимание герба невозможно без этих знаний. Каждый элемент имеет глубокий символический смысл, отражающий нашу историю, — говорит архитектор.

При создании символа автор активно использовал элементы скифской эпохи. В гербе присутствуют элементы из эпохи саков.

— Я заимствовал много элементов из образа Золотого человека. У нас есть так называемый «звериный стиль». В гербе он использован от начала до конца. У Великой степи есть своя история, культура, принципы. Всё это отражено в нашем гербе, — делится профессор.

Архитектор также пояснил значение других элементов герба. К примеру, круг означает целостность мира. Шанырак — символ Родины и дружбы народов.

— В казахском языке есть выражение «балансты дүние» — «мир в равновесии». Этот образ показан в гербе над надписью «Qazaqstan». Как молодежь понимает единство и равновесие мира? Вот с помощью популяризации герба и можно донести до народа такие понятия, — резюмировал автор Государственного герба РК.

Напомним, 4 июня, в Казахстане отмечается один из значимых государственных праздников — День государственных символов Республики Казахстан.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане.