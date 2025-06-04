Госсимволы Казахстана вдохновляют цифровое искусство и NFT-проекты

Госсимволы в цифровых коллекциях: от Независимости к современному искусству

Одним из ярких примеров является коллекция Kazakhstan NFT Collection, созданная группой художников и энтузиастов в сфере криптовалюты из Казахстана, Франции и Японии. Эта коллекция отражает ключевые события современной истории Казахстана, включая введение национальной валюты — тенге — в 1993 году и перенос столицы из Алматы в Астану (ранее Акмола) в 1997 году.

В коллекции также представлен Монумент Независимости в Алматы, включающий изображения сакского воина и снежного барса — отсылки к знаменитой археологической находке «Золотой человек», древнему символу государственности и культурного наследия Казахстана. Эти NFT выступают не только как произведения цифрового искусства, но и как образовательные истории о развитии страны с момента обретения Независимости.

Кроме того, на платформе OpenSea была представлена цифровая коллекционная карта NFT KazakhstanCountryTradingCard. Ее визуальная концепция включает в себя элементы государственных символов, такие как солнце и беркут из национального флага и герба, подчеркивая национальную идентичность Казахстана. Карта создана на блокчейне Polygon с использованием стандарта ERC-1155 и выпущена ограниченным тиражом — пять экземпляров.

Национальная валюта Казахстана также стала объектом творческой интерпретации в цифровом пространстве. Серия монет «Национальная валюта Республики Казахстан», традиционно выпускаемая в честь Независимости страны, вдохновила на создание цифровых версий, отражающих эволюцию тенге.

Фото: kazcoins.nationalbank.kz

На монетах и банкнотах изображены выдающиеся казахские деятели — философ аль-Фараби, композитор Курмангазы и поэт Абай — чьи образы теперь представлены в формате NFT, привнося новый взгляд на денежное и культурное наследие Казахстана в глобальной цифровой экономике.

Фото: columb.biz

Природа, охрана и цифровые инновации: проект «Birds of Prey»

Слияние технологий и искусства ярко демонстрирует проект Birds of Prey, разработанный казахстанской командой Obscura. Инициатива направлена на сохранение беркута, балобана, грифов и других хищных птиц, которые тесно связаны с природой и культурной идентичностью Казахстана и издавна символизируют свободу и силу.

Фото: profit.kz

Для финансирования природоохранной деятельности используются продажи NFT: проект предлагает покупателям приобрести 3D-яйца в формате NFT, из которых со временем в цифровом виде «вылупляются» птенцы. Часть выручки направляется в питомник «Сункар», занимающийся разведением и выпуском птиц в дикую природу. Эта инновационная модель объединяет охрану окружающей среды с цифровыми технологиями, усиливая присутствие Казахстана в глобальном сообществе блокчейна и NFT.

Казахстанские художники выводят государственные символы на глобальную цифровую сцену

Отдельные художники также играют важную роль в продвижении государственных символов через цифровое искусство. Художник из Алматы Кувандык Дусманов исследует тему национальной идентичности в серии цифровых картин, таких как «Future. SpiritualAscension», созданных с помощью современных графических инструментов и стилусов.

В его работах часто встречаются элементы традиционной казахской символики, включая шанырак и тулпар. Его творения, как форма цифрового искусства, принадлежат к разнообразной области, использующей язык и возможности цифровых устройств, компьютеров, интерфейсов и сетей.

Cерии цифровых картин художника Кувандыка Дусманова

Основываясь на классическом художественном и инженерном образовании, Дусманов внедряет государственные и культурные образы в свой NFT-проект GoldenGeneration на базе Web 3.0, отобранный для программы TECHPRENEURS при Astana Hub.

Архитектор и цифровой художник Лаззате Марал, представлявшая Казахстан на международных выставках в Европе, Азии и США, также включает национальные мотивы в свои работы.

Ее творческая карьера насчитывает несколько десятилетий, и за это время Марал сумела объединить классическое художественное образование с современными цифровыми форматами, продвигая казахскую культуру и государственную символику на мировой арт-сцене. Среди ее работ — серия Les KAZAKHS, созданная в 2010 году и позднее адаптированная в цифровом формате. Одна из таких цифровых работ, Les KAZAKHS YOURTE, выполнена в более графическом и драматичном стиле с использованием техники цифровой живописи с помощью компьютера, графического планшета и стилуса. Благодаря таким работам Марал продолжает по-новому раскрывать казахскую идентичность, соединяя традиционные культурные образы с современным цифровым искусством.

Серия работ Les Kazakhs архитектора и цифрового художника Лаззате Марал

В День государственных символов Казахстана эти проекты показывают, как исторические символы страны — от Золотого человека и тенге до парящих хищных птиц — продолжают свое развитие в цифровую эпоху. Через NFT и цифровое искусство казахстанская идентичность получает новое звучание, объединяя многовековые традиции с передовыми технологиями и представляя богатое культурное наследие миру.

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