Победитель чемпионата мира отсудил премию у Министерства туризма и спорта РК

В специализированном межрайонном административном суде Павлодарской области сообщили, мужчина выступал на чемпионате мира в Сербии в 2019 году. По гиревому спорту занял второе место.

— В соответствии с Правилами выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) и их возврата, призерам положены денежные вознаграждения, которые выплачиваются Министерством туризма и спорта, — сообщили в пресс-службе суда.

Павлодарец не знал о положенной премии. Министерство туризма и спорта, в свою очередь, также выплат делать не стало. Когда мужчина спустя время решил обратиться с просьбой выдать вознаграждение, то ему отказали. Сослались на то, что сроки вышли. Поэтому спортсмен решил доказывать свою правоту через суд.

— В рамках активной роли, судом проведена примирительная процедура, в ходе которой судьей выражено предварительное правовое мнение, после которого стороны пришли к примирению по условиям которого, Министерство обязалось произвести соответствующие выплаты до 1 апреля 2025 года, — отметили в пресс-службе суда.

Указывается, что павлодарскому спортсмену в итоге выплачено более 700 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что чемпионке мира из Казахстана не выплатили премию. Суд встал на ее сторону.